A zalai borvidéken a legtöbb szőlész már augusztus 20. körül elkezdte szedni a korai érésű fajtákat. Közéjük tartozik a Csörnyeföldön gazdálkodó Simon Zoltán, a dél-zalai hegyközség elnöke is, akitől több alkalommal kaptunk információkat az év során a szőlő fejlődéséről. Ezúttal a szüret kapcsán osztotta meg tapasztalatait velünk.

Galambos István a szüret előtt átvizsgálja edényeit

Fotó: Gyuricza Ferenc

Mint mondja, az év során mindvégig azt jósolta, hogy a szokottnál egy hónappal korábbra várható a szőlő érésének időszaka, s ez az előrejelzése be is jött. Emlékeztetett rá: az ország egyes részein már július végén lehetett szedni a korai érésű fajtákból, a dél-zalai borvidéken pedig az augusztus 20-át megelőző hétvégén indult meg a szüret.

Ami már a pincékbe került

– Az olyan korai érésű fajták, mint a vidékünkön is jellemző szürkebarát, chardonnay, irsai olivér vagy cserszegi fűszeres már bekerültek a pincékbe – részletezi. – Ezeket a szőlőfajtákat jellemzően 18-20 cukorfokokkal szedhettük, ami ideális, hiszen a mai fogyasztási trendek azt mutatják, hogy a vásárlók inkább a könnyedebb, illatosabb borokat keresik, szemben a nagyobb alkoholtartalmúakkal. A 18-20 mustfok azt jelzi, hogy az idei évjárat borai ennek megfelelő alkoholszinttel rendelkeznek majd.

Simon Zoltán rögtön hozzáteszi, dombhátanként természetesen eltérőek lehetnek a szőlő érésének mutatói, ám úgy véli, hogy az említett fajták szüretét Zalában jellemzően mindenhol befejezték. A következő nagyobb turnus a rizlingeké lesz. A rajnai rizling érettségi foka az ő ültetvényén még nem megfelelő, az még két hétig kint tartja a tőkén, az olaszrizlinget azonban ezekben a napokban el kell kezdeni szüretelni. Munka persze a közbeeső időszakban is akad, a királylánykát csütörtök délelőtt szedték, majd ugyanaznap délután a chardonnay szüretét is elvégezte családtagjai, ismerősei, barátai segítségével.

A kék szőlők szürete

– A kék szőlők szürete is hamarabb jött el – folytatta a szőlész-borász. – A rozé alapot ezen a héten le kell már szedni, de véleményem szerint szeptember 20-ig azoknak a kék szőlőknek is be kell kerülniük a pincékbe, amelyekből vörös bort szeretnének a termelők készíteni. Az viszont komoly meglepetést okozott számomra ebben az évben, hogy teljesen felborult a különböző szőlőfajták érési ciklusa. Vannak olyanok, amiket korábban le kellett szüretelnünk a szokásosnál, s akadnak olyanok is, amiket már régen le kellett volna szedni, de még mindig nem értek be. A különböző szőlőfajták szedési sorrendjének megszokott rendje tehát felborult, s egyelőre nem tudjuk az okát ennek a jelenségnek.