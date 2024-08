A nyugtaadás néha elmarad… 1 órája

Nyáron kiemelt NAV-figyelem jut a Balaton környéki üzletekre

Akár kétmillió forintos büntetéssel is számolhat az, aki be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztat, vagy elmulasztja a nyugtaadást. Ezt közölte a NAV annak kapcsán, hogy folytatódnak a nyári ellenőrzések a Balatonnál (is).

Péter B. Árpád Péter B. Árpád

A NAV a lángossütőket is ellenőrzi a Balatonnál Forrás: Illusztráció / Shutterstock

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) revizorai idén nyáron sem pihennek, s már eddig is számos szabálytalanságot tártak fel a tó körül. Aki hibázik, sokat kockáztat, ugyanis augusztus 1-jétől megduplázódott a bírság. A kiemelt balatoni figyelem őszig, az idegenforgalmi szezon végéig tart, a vizsgálatokban pedig nemcsak Zala, Somogy és Veszprém vármegye ellenőrei vesznek részt: érkezik erősítés más térségekből is. A NAV azt is közölte, előzetes kockázatelemzés alapján ellenőrzik a Balaton környéki települések kereskedőit és szolgáltatóit, vizsgálva például azt is, hogy az érintettek helyesen állapítják s fizetik-e meg a turizmusfejlesztési hozzájárulást. Az idei tapasztalatok alapján a leggyakoribb szabályszegés továbbra is a nyugtaadás elmulasztása. Például az egyik vendéglátóhelyen a revizorok azt tapasztalták, csak a magyarul beszélő vásárlók kaptak blokkot, ha külföldi vendég érkezett, nem pittyent a pénztárgép. Mivel ez a cég már tavaly is megbukott, ezért ezúttal – a pénzbírságon felül – arra is számíthat, hogy a NAV 12 napra bezáratja az üzletet.