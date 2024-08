A Kovács Károly Városépítő Program létrehozásakor azt határozták el, hogy a fejlesztések érintsék az önkormányzat tulajdonában álló cégeket is, és ne csak az utakat, vezette fel csütörtöki helyszíni tájékoztatóját Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere. Mint mondta, ennek köszönhetően újult meg a Zala-Müllex Kft. és a Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. közös irodaháza. A Városgazdálkodási Kft. részére parkolóórákat, gépjárműveket és eszközöket szereztek be. Most irodaházának megújításán van a sor, hogy a cég irodai dolgozóinak is megfelelő munkakörülmények álljanak rendelkezésre.

Látványterv: így fog kinézni a Városgazdálkodási Kft. irodaháza a főbejárat felől

Fotó: Antal Lívia

A Kovács Károly Városépítő Programból finanszírozva a Zalavíz Zrt. szennyvíztelepén is hajtottak végre beruházást, fűzte hozzá az elhangzottakhoz Bali Zoltán alpolgármester. Kiemelte, hogy a Városgazdálkodási Kft. irodaháza felújításának tervezésekor szem előtt tartották az értékmegőrzést, a több mint száz éves épület karakterének megtartását. Az alagsorral, a földszinttel és a tetőtérrel együtt összesen 570 négyzetméteren valósul meg a rekonstrukció. Az új főbejáratot terasszal látják el, ahonnét külön bejárat vezet a pinceszintbe. A tetőteret acélszerkezettel építik meg, amely szintén irodaként funkcionál majd a földszinti résszel együtt. Megújítják a gépészetet, az ivóvíz- és szennyvízhálózatot. Önálló gázhálózatot alakítanak ki, ezzel együtt leválasztják a Zala-Müllex épületétől.

Horváth István, a Városgazdálkodási Kft. ügyvezető igazgatója köszönetként úgy fogalmazott: egy patinás épületről van szó, melynek teljes körű felújítását követően még nagyobb intenzitással és odafigyeléssel tudják végezni a munkájukat.

A sajtóbejáráson részt vett Németh Gábor, a kivitelezéssel megbízott BMT Mérnöki Zrt. építésvezetője.