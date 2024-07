A veol.hu cikke szerint, a döntéshozók az eddigi hézagos szabályozást szeretnék ,,betömni". Az e-roller-tulajdonosoknak évi pár ezer forintos biztosítási díjjal kell számolniuk, annak ellenére is, hogy egy-egy károkozás akár több százezer, netán több millió forintos kiadást is jelenthet. Biztosítás nélkül pénzbírságra is számíthat a károkozó.

Mivel a változás július 16-án élesedett, ettől a dátumtól kell kötelező biztosítással rendelkezniük a rollereseknek, ám erről külön nem értesítenek senkit.

A teljes cikk a veol.hu oldalán olvasható.