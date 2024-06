– A következő évben végeztem, mindenből ötöst kaptam, de az osztályfőnököm, Veér Miklós jól letolt, mert év közben volt egy négyesem, így lemaradtam a „vörös oklevélről” – idézte fel Gura Béla, az idei Zala Vármegye Gazdaságáért Kamarai Díj egyik elismertje.

Visszatérve a világkiállítási prospektusra, az idősebb kollégák megorroltak, hogy a tanoncra bízták a munkát, ez is közrejátszott abban, hogy már akkor az önállóság útját kereste. A Zalai Nyomda után 1973-ban a Zala- tervnél kopogtatott, mert hallotta, hogy önálló kisnyomdát akarnak létesíteni. Egy évre rá katonának vitték, mire leszerelt, a kisnyomda ötlete hamvába holt. Igaz, addigra élete meghatározó lépését is megtette. A Petőfi laktanyában szolgált hónapokban szabadideje javát a könyvtárban töltötte, imádott olvasni, no meg a kötetek illata is a nyomdászkodást idézte fel benne, és persze a könyvtáros lány is rabul ejtette a szívét.

Nyomdai csendélet

Fotó: Arany Gábor

– Megkértem a kezét, leszerelésem után öt nappal összeházasodtunk. Ez 48 éve volt, 1977 óta együtt is dolgozunk. Ha nincs mellettem egy óráig, már hiányzik – tett kitérőt a szakmai múlt felidézésében. Az csak később derült ki szavaiból, hogy az évek során csatlakozott a vállalkozáshoz két gyerekük is.

De kanyarodjunk vissza a katonaság utáni munkakeresés időszakához. Gura Béla útja a Szövadathoz vezetett, ahol tárt karokkal fogadták, mert épp házinyomda létesítését tervezték.

– Azt mondta az igazgató, csináljak, amit akarok, szabad kezet kapok, 1976 decemberében már működött is a fogyasztási szövetkezetek könyvelését kiszolgáló Szövadat nyomdája – mesélte. Feladataik azonban elfogytak a számítógépek rohamos terjedésével, ezért a Szövadattól 1984-ben átkerültek a Zala Szövkerhez, és Gura Béla itt tette meg az első lépést a teljes önállósodás felé.

– Az igazgató felajánlotta, bérbe adja a nyomdát az akkori nyereség fejében, aztán annyit dolgozhatok, amennyit akarok. Hát, ment is a nyomda éjjel-nappal. Ekkor már a Bánya utcában működtünk – mondta.

Ez volt a maszek világ előszobája, aztán 1990-től valódi magánvállalkozóként dolgozott, addigra már az összes gépet megvette, végül a Bánya utcai épületet is. A következő másfél évtizedben itt működött a Gura Nyomda, aztán 2004-ben kiköltöztek a Hock János útra, ekkor kezdődött náluk a színes nyomtatás korszaka.