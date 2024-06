– Az eddig learatott árpák hozama gyenge. Hektáronként 4-5 tonna közötti átlagtermésről beszélhetünk, persze vannak 6-7 tonna vagy afölötti mennyiségek is. A jó hír viszont az, hogy az eddig beérkezett árpa minősége, hektoliter súlya elfogadható, amellyel nagy gond volt tavaly. A repcét is aratják már néhány helyen, amely részben kényszerérett, illetve kis tömege miatt érett meg a múlt heti hőségben. A beltartalmak jók, viszont a hektáronkénti termésátlag tekintetében itt is nagy a szórás a kettő tonnától a négy tonna feletti hozamokig. A búzák aratása még odébb van. De hasonló a helyzet, hiszen vannak még zöldellő táblák, és vannak, amelyek már érésközeli állapotot mutatnak – mondta el érdeklődésünkre Simonfalvi Elemér.

A természet előbbre jár 2-3 héttel. Ennek köszönhető a korai érés, amit a vetésidő és a fajta is befolyásol. Viszont nem szerencsés. A növényvédelmi szakmérnök szerint azok a gazdák járnak jól, akik egy picit ki tudták tolni a tenyészidőt, illetve nem spóroltak, hanem megadták a növényeknek azt, amit igényeltek. Így azoknak még van idejük a beltartalom javítására.

Fotó: Antal Lívia

– Összességében elmondható és a termelőkkel való egyeztetésekből is kiderül, hogy idén az árpa és a repce is kisebb terméshozamot produkál a korábbi évekhez képest. A búzánál még nem látjuk, mindenesetre több a szemre jónak tűnő állomány. A búza esetében optimistább vagyok; az átlagot, vagy az átlagot kicsivel meghaladó terméshozamok várhatók.

Június elejéig óvatos áremelkedés volt tapasztalható a terménypiacon a gabonák tekintetében. Törökország eddig hagyományosan Európából szerezte be a gabonát. A török kormány azonban megtiltotta a gabonaimportot, amely negatív hatást gyakorolt az európai gabonapiacra, fejtette ki a szakember.

– A bejelentésre azonnal esett a gabona tonnánkénti felvásárlási ára. Az őszi árpa a 60 ezer forintos árszintről 52-53 ezer forintra, most a betakarítás időszakában. A takarmánybúza ára a múlt hónap végén közelítette a 80 ezer forintot, most 65 ezer forinton áll. A durumbúza felvásárlási 120 ezer forint felett is volt, jelenleg 110-115 ezer forint között várható a minőségi paraméterek függvényében. Az őszi káposztarepcénél is megállt az emelkedés, most 170-175 forint között mozog a felvásárlási ára tonnánként – ismertette Simonfalvi Elemér.