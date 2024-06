– Cégünk, azon túl, hogy törekszik a szakterület legjobb teljesítményét nyújtani, valamint az alázat és a kölcsönös tisztelet talaján együttműködni partnereivel, fontosnak tartja a társadalmi felelősségvállalást. Támogató tevékenységünk nemcsak az adományozásra, szponzorációra terjed ki, hanem arra is, hogy ahol lehet, akár személyesen, munkatársaink bevonásával segítsünk. Az egészségügy, az idősgondozás, a szociális és a kulturális szféra is számíthat ránk. Ha arra van szükség, fát ültetünk vagy éppen vért adunk. Úgy vélem, hogy a díj, amit kaptam, a céget és az én munkámat minősíti. Visszaigazolás arról, hogy az az öt év, amelyet a Patent egyik ügyvezetőjeként dolgoztam végig, sikeres volt, és úgy, hogy partnereink, környezetünk is elismeri ezt. Örülök a kitüntetésnek, de el kell mondanom, ez nemcsak dicsőség, hanem elköteleződés is, hogy a munkámat, a munkánkat a jövőben is példamutató pontossággal és a biztonság minőségét mindig szem előtt tartva végezzem, végezzük.