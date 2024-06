– A mélypontokat mi mindig képzésre és fejlesztésre használtuk, ezzel is arra készülve: aki hozzánk jön, annak segíteni tudjunk. Igyekeztünk naprakészek maradni – a termékeinket és a szolgáltatásainkat illetően is. Így jött létre az Alapház Kft., amely a kivitelezéshez nyújt támogatást, sőt, saját fejlesztéseinket is az itt dolgozó kollégák végzik. Most éppen – a keszthelyi után – Zalaegerszegen, ahol zöldmezős beruházásként olyan telephelyet építünk, amelynek minden négyzetmétere azt sugallja: professzionális építőanyag-kereskedés vagyunk.

– Ezek után kézenfekvő a kérdés: mire a legbüszkébb?

– A családomra. A feleségemre, a fiamra, a lányomra, a vőmre, a menyemre, az unokámra. Mi nemcsak a magánszférában vagyunk együtt s egyek, hanem a munkában is, képletesen mindenki fogja a lapátnyelet. Ám ugyanígy büszke vagyok arra a csapatra, amellyel együtt dolgozunk, sokakkal közülük 10–15–20 éve.

– Ilyen szakmai s üzleti életút mellett létezik még elérendő cél?

– Csak az, mint a kezdetek kezdetén: legyünk még ügyesebbek s legyen minél több elégedett vevőnk. Ennél több azt hiszem, nem kell.