– Már fiatalon is vonzott a papír és a könyvek világa, ezért nemcsak a gépmesterséget, hanem a könyvkötést is megtanultam – eleveníti fel Csonka Ferenc. – 1962-ben hívtak be katonának, s bár híradósként szolgáltam, a legtöbb időt a hadosztály nyomdájában töltöttem. Amikor leszereltem, nem mentem vissza a fővárosba, hanem Zalaegerszegen helyezkedtem el, a Zalai Nyomdában részt vettem a Zalai Hírlap készítésében is, később pedig egy kis keszthelyi nyomdában lettem telepvezető, majd a megszűnése után egy szolgáltatószövetkezetnél helyezkedtem el, s közben felkészültem a könyvkötői mestervizsgára.

Úgy fogalmaz, megszerette a kötészetet, azt, hogy egy tiszta lapra betűk s képek kerülnek, majd abból könyv születik. Az ipartestületnek – illetve a jogelőd Kisosznak – a kezdetek óta tagja, s csatlakozott a Könyvkötők Országos Ipartestületéhez is. Elkötelezettsége pedig mintát adott a családjában, hiszen egyik fia, Károly szintén ezt a mesterséget választotta. Ma már együtt dolgoznak a Kisfaludy utcai műhelyben.

A mesterlevél megszerzése óta számos elismerés, kitüntetés tanúskodik Csonka Ferenc szakmai elismertségéről. Az okleveleket, díjakat nagy becsben tartja

Fotó: Péter B. Árpád

Már kis korában érdekelte ez a szakma, sok időt töltött a kötészetben, később részt vett a kiváló tanulók országos versenyén, mai nevén az OKTV-n is, meséli fiáról Csonka Ferenc.

– A könyv szeretete tart mindkettőnket e pályán – szögezi le a 81. évében járó szakember. – Van valami felemelő abban, ha valaki egy szép kiadványt a kezébe fog, az pedig nemes mesterség, hogy a sérült köteteket meg tudjuk „gyógyítani”. Most például egy régi lexikonsorozatot állítok helyre, amelynek egyes darabjairól leszakadtak a gerincek, ezzel pedig meghosszabbítom az „életüket” s tovább használhatóvá, forgathatóvá, olvashatóvá teszem őket, összekötve ezzel a múltat a jövővel.

Csonka Ferenc magánszemélyeknek és intézményeknek is dolgozik, köztük múzeumoknak, polgármesteri hivataloknak, könyvtáraknak, iskoláknak – vállalva új kötéseket és restaurálást is. Eközben pedig találkozik „érdekes esetekkel” is, nemrégiben egy kiskutya által összerágott könyvet állított helyre. S hogy miért vonzza a házi kedvencet az irodalom? – a mester erre is tudja a választ.