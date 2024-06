– Milyen jövő előtt áll a „zöld építőipar”?

– Hatályba lépett az ESG-törvény, amely alapján egyszerre számít az, hogy egy cég pályázzon, üzletileg fenntartható legyen és környezetvédelmi szempontból is felelősséget vállaljon. Az ESG-megfelelés ráadásul a közép- és nagyvállalatok mellett beszállítóként, már a kkv-k számára is nélkülözhetetlen a versenyképességhez, ugyanis a megrendelők ESG-megítélése a beszállítóik ESG-értékelésétől is függ.

– Ezek szerint ez a három betű jelenti a jövőt, vagy tán a jelent is?

– Azt, hogy milyen elvárásoknak kell megfelelni a fenntarthatóság szempontjából, jól mutatja a német beszállítói törvény, amely fokozatosan válik standarddá Magyarországon is. Grünwald márkánk nemcsak környezettechnikai funkcióban, hanem a működtetési és beépítési karbonlábnyomban is lehetőséget ad a cégeknek arra, hogy kimagasló ESG-jelentést biztosítsanak az ügyfeleknek. A Grünwald-ökoszisztéma új termékei – mint például a gyorspince, az automata öntöző magaságyás és a hidropónia – nagy sikernek örvendenek, hiszen a jövőt hozzák a jelenbe.