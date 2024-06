Németh László az újonnan kialakított tanműhelyt mutatta meg a kft. telephelyén

Fotó: Korosa Titanilla

– Lentiben és a környéken van múltja a faiparnak, ennek része az idén 30 éves Németh-Fa Kft. működése. Hogyan sikerül évtizedeken át talpon maradni?

– A három évtized alatt sokoldalú tevékenységet végeztünk s végzünk ma is, hiszen a faipar teljes vertikumát átfogjuk a rönkfeldolgozástól a késztermékek gyártásáig, építünk faházakat is, a végén pedig mindennemű hulladékból pelletet gyártunk. Nem könnyű ezt kormányozni, de válsághelyzetben könnyebb boldogulni, ha több lábon állunk. Jelenleg is érezhető, hogy az emberek visszafogottabban vásárolnak, emellett óriási a piacvesztés, hiába van a régióban erdő, Ukrajnából nagy mennyiségben érkezik olcsóbb áru, ami nehézséget okoz. Továbbá a hazai fafeldolgozó üzemek kevésbé vannak felszerelkezve modern technológiákkal, ezért kevésbé vagyunk hatékonyak, mint például Ausztriában. Mi a cégnél sokat fejlesztettünk, automatizált gépsorokat szereztünk be, és azért dolgozunk, hogy hosszú távon működhessünk.

– Hogyan kapcsolódik be a Németh-Fa Kft. a szakképzésbe?

– Jó ideje foglalkoztatunk asztalos szakképzős tanulókat, bár az utóbbi időben kevés a jelentkező. Emellett meghívjuk az óvodásokat is a céghez, hogy ismerkedjenek a fával, a szerszámokkal. A kicsik segítséggel fúrhatnak, kalapálhatnak, dobozt készítenek, azt lefesthetik és ennek örülnek, de jönnek általános iskolások is. Úgy gondolom, ezt az ismeretterjesztést erősíteni kellene, hogy megismerjék a gyerekek a különféle szakmákat, és így könnyebben tudjanak a pályaválasztásnál dönteni. Nemrég gimnazisták kerestek meg, hogy eljönnének nyári gyakorlatra, hogy betekintsenek a nálunk folyó munkába. A Németh-Fánál szívesen látjuk az érdeklődő fiatalokat.

Modern gépek segítségével mozgatják a faházak paneljeit a gyártócsarnokban

Fotó: Korosa Titanilla

– Mik a jövőbeni kilátások a faiparban?

– A jövő háza a fából készült, nagy paneles, élhető, természetes ökoház lesz, ezeket nem műanyaggal borítjuk be, hanem fagyapottal van feltöltve a szigetelés a panelekben, és nem vegyileg kezelt anyagokat használunk, hiszen hőkezeléssel megtörténik a fa gomba- és rovarkár-mentesítése. Ahogy a háború és az ebből fakadó gazdasági nehézségek rendeződnek, akkor lesz ezekre és az egyéb fatermékekre is kereslet. Én mindig optimista vagyok, látom, hogy keresik az emberek a jó minőségű termékeinket, hiszen a fa természetes, lélegző anyag. Lentiben jelenleg lakóparkot építünk, 16 környezetbarát, modern faházzal.