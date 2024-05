Hirdetés 27 perce

Új horgászhelyet keres? Pötrétei tavakat kipróbálná? Van egy tippünk!

Ha olyan ingatlant keres, aminek a közelében horgászhat, de nem akar rá vagyonokat költeni, akkor javasoljuk, hogy ezt a házat mindenképp nézze meg! 10,5 millió forintba kerül, részben már felújított! 43 négyzetméteres a ház, van hozzá egy nagyobb telek is, így mással is elütheti az idejét, ha épp nem harapnak a halak. Most is költözhet, így akár már nyáron is horgászhat, ha ahhoz van kedve!

Forrás: Ingatlanbazár

“Megvételre kínálok egy részben felújított családi házat, a Zala-vármegyei Pötrétén. Pötrétén alig több, mint 200 ember él. A település határában találjuk a Pötrétei Horgásztavakat, és a közelben van még a zalaszentmihályi és a pölöskei horgásztó is, így igazi horgászparadicsomnak nevezhető a környék. Elhelyezkedését tekintve is ideális lakóhely, mivel Zalaegerszeg, Nagykanizsa, és Keszthely is egyaránt 30 percnyi autóútra van. Főbb jellemzői, helyiségei: - A kiváló állapotban lévő vályogház egy 1119 m2-es telken fekszik. - Jó minőségű vályog falazat, amelynek tökéletes a szigetelése. - A tető cseréppel fedett. - Fa nyílászárók. - 2 szoba, fürdőszoba, WC, konyha helyiségekből áll. - Az épület 80%-ban felújított. - A ház melegéről egy fatüzeléses kályha gondoskodik. - A ház folytatásában találunk még egy nyári konyhát, illetve melléképületeket. - Az ingatlan per- és tehermentes, rövid időn belül birtokba vehető. - Tömegközlekedési szempontból busz, valamint vonat is elérhető a településen.”[...] További lehetőségekért keresse fel az ingatlanbazar.hu oldalát! A hirdetést eredeti formájában közöljük.