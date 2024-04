Ezt mondta lapunknak Benkő Attila, a Hévíz-Balaton Airport Kft. ügyvezető igazgatója, aki részletezte is a fejlesztést: „vadonatúj gurulóút, előtérmegvilágító fények és számos utasbarát kényelmi fejlesztés fogadja hamarosan a térség légi kapuján keresztül érkezőket.”

Benkő Attila leszögezte: a regionális repülőtér nagyszabású fejlesztésével a szűkebb és a tágabb környék gazdaságának jövőjébe ruház be a kormány, s ezzel a nemzetközi beutazóforgalmat is tovább erősíti.

A beruházás Hévíz és az egész balatoni térség, sőt a nyugat-magyarországi fürdővárosok vendégforgalma számára is kedvező perspektívákat nyithat

Fotó: HBA/Keszthely DronPhoto

A legfőbb cél, hogy a légikikötő egész évben európai színvonalú kiszolgálást nyújtson.

– Egy-egy olyan térség számára, amely az ország központi repülőterétől több mint kétórás autóútra fekszik, elérése pedig közösségi közlekedéssel még ennél is több időt vesz igénybe, hatalmas előnyt jelenthet egy közeli, működő nemzetközi kereskedelmi repülőtér. Ez lehetővé teszi például, hogy az itteni úti cél olyan külföldi turisták látókörébe is bekerüljön, akik kényelmi okok vagy idő híján nem kívánnak hosszabb időt utazással tölteni. A menetrendi járatok pedig újabb, például üzleti vendégkört is vonzhatnak – folytatta Benkő Attila.

Az igazgató kiemelte, a helyi gazdaság szereplőinek elérhetőségét is nagyban javítja a légi összeköttetés lehetősége, s ez további befektetőket vonzhat. Erre példaként Debrecen szolgál. Mint fogalmazott, egy működő repülőtér jelentős bevételhez juttatja a vállalkozásokat, a különféle adónemek révén pedig a településeket és a nemzetgazdaságot is.

A rekonstrukció nemcsak a nyári hónapok teljesítményére lehet jó hatással

Fotó: HBA

Benkő Attila arról is beszélt, a vírushelyzet jelentős változásokat hozott a repülőtér életében is. A lezárásokból adódó vendégkiesést később tetézte, hogy az orosz-ukrán háború miatt eltűnt az orosz turistaforgalom, s a német utasok száma is visszaesett.

– Ez persze nem jelenti azt, hogy leállt volna a repülőtér – folytatta a szakember. – Az üzleti, sport- és hobbi céllal érkezők továbbra is igénybe veszik a Hévíz által kínált szolgáltatásokat és a környező szálláshelyeket. Határközeli fekvésénél fogva a repülőtérben jelentős a légi áruszállítási potenciál is, a légikikötő már most is élvezi a környékbeli vállalkozásokhoz érkező üzleti cargo forgalmat.

Benkő Attila emlékeztetett: a főváros után a Balaton hazánk második legfontosabb turisztikai desztinációja a bel- és a külföldi forgalom szempontjából egyaránt, ahol 2023-ban 8,7 millió vendégéjszakát regisztráltak. Ez azt jelenti: tavaly itt keletkezett az ország összes vendégéjszakáinak 21 százaléka.

Hévíz jelentőségét pedig jól mutatja az is, hogy a turisztikai térség forgalmának közel 13 százalékát adta tavaly, a német vendégéjszakák száma pedig az egész országot tekintve is csak Budapesten magasabb, mint a fürdővárosban. Emiatt is volt fontos mérföldkő, hogy 2022 nyarán elindult a Dortmund és Hévíz közötti menetrendi légiösszeköttetés.

A járat utasai körében végzett kérdőíves kutatás kimutatta: a Németországból érkezők nemcsak Hévíz, hanem Zalakaros és a Balaton környéki települések szálláshelyeinek forgalmát is megnövelték, a járat tehát kiváló lehetőséget kínált az egész turisztikai térség számára újabb vendégek megnyerésére, vázolta Benkő Attila.

– A Balaton és Hévíz légi elérhetőségének javítása jelentősen hozzájárul ahhoz is, hogy még több jól költő nemzetközi turistát fogadhassunk, hiszen a repülővel érkezők körében különösen magas az ilyen vendégek aránya. Ehhez azonban be kell fektetni, hogy a légikikötőt is vonzóbbá, a repülést kényelmesebbé és még biztonságosabbá tegyük az utazók számára. Ezt ismerte fel a kormány, amikor tavaly novemberben Hévíz fejlesztéséről döntött. Ennek a kiemelt figyelemnek és a 2,2 milliárd forint támogatásnak

köszönhetően válhat valóra régóta dédelgetett álmunk, a Hévíz-Balaton Airport fejlesztése is, amit további eszközbeszerzések egészítenek ki. A légikikötő magas minőségű szolgáltatása összgazdasági szempontból is kiemelt fontosságú a térség számára, és országos viszonylatban is nagy jelentőségű – nyilatkozta Benkő Attila.

Az ügyvezető igazgató sorolta: Európa számos országából, leggyakrabban Csehországból, Ausztriából, Lengyelországból, Horvátországból fogadnak kisebb repülőket, a kereskedelmi charter forgalom pedig jellemzően Németország városaiból érkezik. A tervezett rekonstrukció miatt állandó járatuk most nincs, a hosszú évek óta Németországból érkező chartereket ugyanakkor az idei szezonban is fogadják majd. Hozzátette, így az építkezést is könnyebb lesz menedzselni.

A több mint kétmilliárdos kormányzati támogatás révén „okosabbá, kényelmesebbé, fenntarthatóbbá, vagyis: európai színvonalúvá válik a repülőtér”, foglalta össze a tervezett fejlesztést Benkő Attila.

Teljesen megújul a gurulóút, a futópálya tágulási hézagjai, s új, a műszeres leszállást segítő ILS-berendezést kap a kifutópálya. Az utasforgalmi épületet úgy alakítják át, hogy az utasok kényelmének is jobban megfeleljen, és egyúttal biztosítsa, hogy akár egyszerre tudjanak kiszolgálni egy schengeni belső, illetve külső országból érkező járatot. Mindemellett energiahatékony fényforrásokat telepítenek, a terminál, hűtő-, fűtő- és légcserélő rendszerének megújítása és szigetelése pedig nemcsak az utazók számára teszi komfortosabbá a várakozást, hanem a reptéren dolgozók munkakörülményeit is jelentősen javítja.

A tervezés pár hónapja indult, a korszerűsítés a tervek szerint 2025-ben ér véget.

– A rekonstrukció nemcsak a nyári hónapok teljesítményére lehet jó hatással, hanem a repülőtér egész éves működtetését, az üzemelés biztonságát és fenntarthatóságát erősíti majd. A repülőtér jelentőségénél fogva ez a beruházás Hévíz és az egész balatoni térség, sőt a nyugat-magyarországi fürdővárosok vendégforgalma számára is

kedvező perspektívákat nyithat. Ezen túlmenően a fejlesztés nagymértékben támogatja majd azt a célt is, hogy a Balaton négyévszakos desztinációként, télen-nyáron kiváló úti célt jelentsen a hazai és a nemzetközi vendégek számára – összegzett Benkő Attila.