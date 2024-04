- Abban a szerencsés helyzetben vagyunk Söjtörön, hogy folyamatosan növekedik a gyermekszületések és a betelepülő gyermekes családok száma. Ez férőhelyhiányt okozott az óvodában, amit úgy ellensúlyoztunk, hogy a 2022/2023-as nevelési évtől ideiglenesen átengedtük az önkormányzat tárgyaló- és házasságkötő termét az óvodának - mondta el Könyves Gábor, Söjtör polgármestere. - Ezzel egyidőben elkészíttettük az óvoda bővítésének terveit a két csoportszoba teraszainak beépítéséhez. 2022 szeptemberében megkaptuk a jogerős építési engedélyt a két foglalkoztató helyiség létesítéséhez, a jelen pályázatban az egyik, egy 30 négyzetméteres foglalkoztató helyiség és ugyanekkora szabadtéri terasz épül meg várhatóan szeptemberre, ott egy kiscsoportnyi óvodás ellátása biztosítottá válik. A lapostetős épületrész homlokzati és mennyezeti szigetelést kap, valamint hűtő-fűtő klímaberendezést a minél nagyobb energiahatékonyság elérése érdekében.

Az óvoda épületét az önkormányzat az elmúlt években teljes körűen felújította. Önerőből történt meg a nyílászárók cseréje, a homlokzati hőszigetelés és a belső terek komplett felújítása a bútorzattal együtt. 2020-ban a Magyar falu program támogatásából megvalósult a tetőszerkezet cseréje, napelemek kerültek az épület tetejére, illetve megújult az udvari játszótér.

- Önkormányzatunk igyekszik minden lehetőséggel segíteni a helyi kisgyermekes családokat – emelte ki Könyves Gábor. - A Söjtöri Család- és Gyermekjóléti Szolgálat decemberben 39 olyan családnak osztott ki baba-mama csomagot, ahol 0-2 éves korú gyermekek nevelkednek. Ebből is látszik az óvodai férőhelyek iránti növekvő igény. Óvodánknak kistérségi szerepe is van, hiszen nemcsak helyből, de a környező falvakból is járnak ide gyerekek. Fontos kiemelni, hogy a fejlesztéshez a tárgyi feltételek mellett szakképzett személyzet is rendelkezésre áll.