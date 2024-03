Idén már hatodik alkalommal rendezte meg a Pénziránytű Alapítvány és a Pénzmúzeum középiskolás diákok számára pénzügyi tanulmányi versenyt, amelyre 1218 csapat nevezett. A 3700 diák négy fordulóban mérte össze pénzügyi tudását, a döntőbe végül három-három csapat került a kiírás gimnáziumi és szakképzési ágáról. A március 26-án a Pénzmúzeumban megrendezett szuperdöntőn az első díjat az első díjat a Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium csapata hozta el. Felkészítő tanáruk, Rinfel Mónika büszkén számolt be arról, hogy diákjai – Kiss Botond Attila, Rózsa Rebeka és Szeglet Bálint – immár harmadik alkalommal arattak győzelmet a rangos tanulmányi versenyen.

A szuperdöntő résztvevői

Fotó: Horváth András

Hogyan hozzunk jó gazdasági döntéseket? Hol érdemes a pénzünket tartani? Milyen kockázatok merülhetnek fel egy befektetés során? – Többek között ezekre a kérdésekre kaphattak választ a felkészülés és a versenyfeladatok megoldása során azok a középiskolások, akik beneveztek a BankCode versenyre. A nyertes fiatalok elmondták, hogy azért is vesznek szívesen részt a pénzügyi versenyeken, mert az itt tanultakat már most hasznosítani tudják pénzügyi döntéseik során. Az idei szuperdöntőben egészen új típusú, kreatív kihívásokkal is találkoztak a tanulók. Nagyon izgalmasnak találták többek között azt a feladatot, amely során az idén 100 éves jegybank történetét kellett híradós tudósítás formájában feldolgozniuk.

Eredmények:

Az 1. helyezett a zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium csapata lett. Nyereményük egy-egy Apple Macbook Air notebook és 70.000 Ft/fő értékű utalvány.

A 2. helyet a Budapesti Gazdasági SZC Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Technikum csapata szerezte meg. Felkészítő tanárukkal együtt egy-egy Apple iPhone 14 (128GB) mobiltelefont, valamint 50.000 Ft/fő értékű utalványt vihettek haza.

A képzeletbeli dobogó 3. fokára a Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium csapata állhatott fel. A szervezők díjazták a harmadik fordulók és a szuperdöntő legeredményesebb csapatait, valamint a legtöbb diákot mozgósító iskolákat is.