Keszthely fejlődik. Manninger Jenő polgármester a város szakembereivel és a projekt tervezőivel járta be a tervezett fejlesztés helyszínét, számos részletkérdést egyeztetve. A szemlén résztvevők vizsgálták például azt is, mely kiszolgálóépületeket kell elbontani a Balaton-part közvetlen közelében, illetve a focipályánál.

A Balaton-part bejárásán számos kérdést tisztáztak a résztvevő szakemberek, balról Manninger Jenő, mellette Halas Iván és Rodekné Hederics Erika

Fotó: Péter B. Árpád

A Balaton-part átalakul

Rodekné Hederics Erika, a Városfejlesztő Kft. igazgatója sorolta: tisztázni kell övezetbesorolási és telekmegosztási kérdéseket, s e beruházással szükségessé válik a strand működési engedélyének kiterjesztése is. Felhívta a figyelmet, lényeges lesz majd az új üzemeltetési engedélyben szereplő feltételek teljesítése, illetve az is, hogy a felszabaduló helyiségeknek megfelelő funkciót találjanak.

A résztvevők számba vették a Balaton-parton elbontandó épületeket is, balról Halas Iván és Manninger Jenő

Fotó: Péter B. Árpád

Négyezer pihenni vágyó

Halas Iván tervező mutatta be a résztvevőknek az úgynevezett nulladik ütem elképzeléseit. Kiemelte, hatezer négyzetméterrel nő majd a strand területe, ami azt is jelenti, az eddigiekhez képest hatszáz emberrel több tartózkodhat ott egyidejűleg, s lényeges, hogy számukra is biztosítsák a kormányrendeletben rögzített szolgáltatásokat, köztük öltözőket, zuhanyzókat, mosdókat. Elhangzott: a fejlesztés után egyidőben négyezer pihenni vágyót fogadhat majd a keszthelyi fürdőhely.

A polgármester a város szakembereivel és a projekt tervezőivel járta be a tervezett fejlesztés helyszínét

Fotó: Péter B. Árpád

1,5 milliárdból épülhet

Manninger Jenő, Keszthely első embere lapunknak leszögezte, elkészültek a tervek a korzó kiépítésére és a strand fejlesztésére, amelyre 1,5 milliárdot fordítanak majd a Top+-programban a városnak járó mintegy kilencmilliárdból. Később, akár magántőke bevonásával folytatnák e projektet, amelynek célja, hogy „turistavonzó, élményt kínáló, színvonalas és korszerű fürdőhelye legyen a városnak”.

A munkálatok a tervek szerint jövő ősszel indulhatnak, s a 2026-os főszezonban már a megújult strand szolgálhatja a helyieket és a turistákat.

A megújult, kibővült strand 2026-ra készülhet el a Balaton-parton, hangzott el a tájékoztatón

Fotó: Péter B. Árpád

A mostani ütemben tervezett fejlesztések:

– sétányok épülnek a strand körül

– az eddiginél karakteresebb főbejárat létesül, új helyszínen

– új öltözők, mosdók és illemhelyek épülnek

– több vendéglátóegységet is kialakítanak

