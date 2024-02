– Jelenleg két fejlesztés zajlik a ZalaZone Járműipari Tesztpályán – bocsátja előre Balaicz Zoltán polgármester. – Épül a 4,2 kilométeres nagysebességű oválpálya, és elkezdődött a járműdinamikai teszteléseknek és fejlesztéseknek helyet adó technikai épület bővítése, összesen 20 milliárd forint értékben. Ezek újabb nemzetközi teszteléseket és kutatásokat vonzanak Zalaegerszegre, s közben természetesen folyamatosan üzemel a létesítmény. Egy 400 millió forintos projekt keretében pedig tovább bővül az önkormányzat északi ipari parkja.

Balaicz Zoltán: A ZalaZone jelentősen javította a város gazdasági helyzetét

Fotó: ZH-Archívum

ZalaZone Járműipari Tesztpálya – a kezdetek

A hagyományos, az elektromos, valamint az önvezető járművek kutatás-fejlesztésének és innovációjának Európában egyedülálló bázisa az északi ipari parkban épült fel 265 hektáron, 45 milliárd forintos beruházással. A miniszterelnök 2016. május 19-én jelentette be a járműipari tesztpálya megépítését, egy évvel később pedig megtörtént az alapkőletétel, emlékeztet a városvezető. Az első ütemet két évvel később, 2019 májusában adták át, a teljes létesítményt pedig – immár a Rheinmetall 60 milliárdos, szintén a tesztpályához kapcsolódó fejlesztésével együtt – 2022 márciusában. Ezen, csakúgy mint a létesítményt érintő minden mérföldkőnél, Orbán Viktor miniszterelnök is jelen volt. Mindez azt is bizonyítja, hogy a ZalaZone léte stratégiai jelentőségű, nemcsak Zalaegerszeg, hanem az ország számára is. Mint a kormányfő fogalmazott: "Ez a beruházás az első jegy, amit megváltottunk a jövőbe". A konglomerátum létrejöttében, fejlődésében elévülhetetlen érdemei vannak prof. dr. Palkovics Lászlónak, aki kezdetben innovációs és technológiai miniszterként dolgozott a létesítmény sikerességéért, jelenleg pedig a győri Széchenyi István Egyetem kuratóriumának elnöke, az N7 Zrt. vezérigazgatója. És sokat segített Vigh László országgyűlési képviselő is, aki a tesztpálya miniszteri biztosaként felügyelte a beruházás alakulását, emeli ki Balaicz Zoltán.

Bár sokan kételkedtek abban, hogy a tesztpálya valóban beváltja-e a hozzá fűzött reményeket, az idő igazolta a kezdeményező mérnökök és kutatók szakmai jóslatát, szögezi le a polgármester.

– A ZalaZone túlszárnyalta a hozzá fűzött reményeket, én magam sem gondoltam volna, hogy ilyen hatással lesz az északi ipari parkra és a város gazdasági fejlődésére, hiszen ha belegondolunk: 2016-ban ez egy hatalmas mezőgazdasági terület volt, azóta pedig 265 hektáron felépült Európa jelenleg legmodernebb járműipari tesztpályája. Már önmagában az is nagy dolog, hogy Zalaegerszegen épülhetett fel ez a létesítmény, de beruházásvonzó képessége minden korábbi álmunkat felülmúlta: ezer új, ráadásul magasan kvalifikált munkahelyet köszönhetünk a tesztpályának – hangsúlyozza Balaicz Zoltán.

Tulajdonosváltás

A ZalaZone kezdetben az önkormányzat és a helyi szakképző iskolák, felsőoktatási intézmények részvételével, állami felügyelet alatt működött, majd 2022 végén a Széchenyi István Egyetem fenntartó kuratóriuma tulajdonba kapta a tesztpályát s a hozzá kapcsolódó infrastruktúrát, ami „azt szolgálja, hogy a magyar közösség még nagyobb mértékben részesedjen ennek pozitív hatásaiból”, emelte ki portálunknak adott interjújában prof. dr. Palkovics László, a győri Széchenyi István Egyetem kuratóriumának elnöke, az N7 Zrt. vezérigazgatója. A tulajdonosváltás a győri székhelyű egyetem jóvoltából tovább erősítette a tesztpálya mögött működő oktatási, egyetemi, kutatási hátteret.

Vonzza a kutató-fejlesztő központokat

Elkészült s már működik az AVL Hungary Kft. 2,5 milliárd forintból megvalósított kutató-fejlesztő központja, amely 150 új munkahelyet teremtett. A tesztpálya miatt választotta Zalaegerszeget a Rheinmetall is, amely a város történetének eddigi legnagyobb ipari beruházásaként 40 hektáros területen, 60 milliárd forint ráfordítással épített modern, 30 ezer négyzetméteres gyárat. A Lynxek gyártása már elkezdődött, s friss hír, hogy a Pantherek (Párducok) tervezése, kutatás-fejlesztése és később a gyártása is itt történik, s ezzel 600 főre bővül dolgozói létszámuk. 2022-ben tették le az alapkövet és már a végéhez közeledik a Bosch Kft. kutató-fejlesztő központjának építése, az 5 milliárdos beruházás 200 új munkahelyet teremt majd. Az épületeket már idén tavasszal átadják, a működés 2025-ben indul, sorolja a polgármester, elárulva: előrehaladott tárgyalásokat folytatnak egy újabb komoly autóipari szereplő kutatásfejlesztési központjának megépítéséről.

Hiúzok és párducok

A Rheinmetall saját kezdeményezésként fejlesztette ki a Lynx harcjármű típust, amelyből az első magyarországi példány 2023 decemberében gördült le a zalaegerszegi gyár futószalagjáról. A Lynx, azaz a Hiúz korunk legmodernebb, legkorszerűbbnek tartott gyalogsági harcjárműve, hossza 8,49 méter, szélessége 3,8 méter, magassága 3,73 méter. Teljesítményéről egy 6 hengeres, 1463 lóerős Liebherr D9612 turbó dízelmotor gondoskodik, az üzemi hatótáv 900 liter gázolajjal 500 kilométer.



A jármű a Magyar Honvédséghez kerül, és Magyarország katonai képességeit javítja majd, előreláthatólag 2024 közepén veheti használatba a magyar haderő. Amint arról több alkalommal is beszámoltunk, a magyar állam még 2020. augusztus 16-án írta alá a világszinten is meghatározó német hadiipari céggel, a Rheinmetall-lal a Lynx gyalogsági harcjárművek hazai gyártásáról szóló szerződést. Néhány héttel később pedig az is eldőlt, hogy a mintegy kétmilliárd eurós, közel 800 milliárd forintos program keretében 218 darab Lynx gyalogsági harcjárművel szerelik fel a magyar honvédséget. Ebből 172 darabot Zalaegerszegen a Rheinmetall Hungary Zrt. gyárt le. Az első 46 darab azonban még Németországban készült, ami egyben a zalaegerszegi gyár magyar szakembereinek teljes körű betanítását is szolgálta. Ezek közül az első járművet 2022 októberében szállították le. S tavaly nyár vége óta azt is lehet tudni, hogy Magyarország beszállt az új német szupertank, a Párduc fejlesztésébe. A KF51 Panther új generációs harckocsi fejlesztéséről szóló együttműködési szerződést prof. dr. Palkovics László, az N7 Holding Nemzeti Védelmi Ipari Innovációs Zrt. vezérigazgatója, Paul Walf, a Rheinmetall Hungary Zrt. vezérigazgatója és dr. Björn Bernhard, a Rheinmetall Landsysteme vezérigazgatója írta alá Zalaegerszegen, 2023. december 14-én.

Tesztpálya hadi és mezőgazdasági járműveknek is

Lynxet tesztelnek a Rheinmetall off-road pályáján

Forrás: Magyar Honvédség



A ZazaZone Járműipari tesztpályához kapcsolódva a Rheinmetall melletti 35 hektáron elterülő off-road pálya a hibrid meghajtású, többtengelyes, gyalogsági, páncélos, gumikerekű, lánctalpas szállító járművek mellett a nehézgépek, mezőgazdasági eszközök tesztelésére is alkalmas, amely iránt már az átadás pillanatában, 2022 júliusában nagy érdeklődés mutatkozott, a létesítmény már akkor 14 elemmel 90 százalékos készültségben várta a tesztelőket.

Bekapcsolódtak az egyetemek, fejlődik a szakképzés

Azonban nemcsak a piaci alapon működő gazdasági szereplőket vonzza a ZalaZone, hanem hatással van az oktatásra, annak szinte minden szintjére is.

A tesztpálya mellett épült fel 8 milliárd forintos beruházással a Science Park, az 500 négyzetméter alapterületű, háromszintes előadóépületet tavaly adták át

Fotó: ZH

– Olyan gazdasági ökoszisztéma alakult ki Zalaegerszegen, amelyben jelen van és összekapcsolódik a termelés, a kutatás-fejlesztés, az innováció, a szakképzés, az egyetemi oktatás, valamint a különféle szolgáltatások – mutat rá a városvezető. – Ennek bizonyítéka, hogy a tesztpálya és az új üzemek mellett 8 milliárdos beruházással épült fel a Science Park, vagyis az ipari-gazdasági beruházásokat kiszolgáló egyetemi oktató, kutató és innovációs központ. A programban három egyetem, a Széchenyi István, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi és a Pannon Egyetem vesz részt, célja, hogy nemzetközi színvonalú környezetet teremtsen a gazdasági nagyberuházások szomszédságában az oktatáshoz, a kutatáshoz, hozzájárulva a térség versenyképességének növeléséhez. A parkban nemrég fejeződött be az 500 négyzetméter alapterületű, háromszintes előadóépület megépítése. Ez az egyetemi szféra a tesztpálya nélkül nem telepedett volna a városba.

A ZalaZone elképesztő hatást gyakorolt a szakképzésre is, hiszen a létesítménnyel szoros kapcsolatban működik a több mint egymilliárd forintos beruházással létrejött Duális Szakképző Központ, ennek hatására 1,7 milliárdos beruházással Zalaegerszegen épül egy duális tanműhely is, tette hozzá Balaicz Zoltán.

Gazdaságfejlesztés és munkahelyteremtés

A gazdaság fejlődésének legjobb fokmérője a helyi iparűzési adó összegének alakulása, ez Zalaegerszegen több mint a duplájára nőtt

Forrás: Facebook/Balaicz Zoltán

– A ZalaZone önmagában is jelentősen javította a város gazdasági helyzetét, s a hatására létrejött gazdaságfejlesztési beruházások ugyancsak jelentős adóbevételt generálnak. Ha nem lenne itt a tesztpálya, akkor ezek a cégek sem jöttek volna ide, és nem valósult volna meg meg a közel 150 milliárd forint értékű gazdaságfejlesztési beruházás. Emellett nagyon sok beszállítót és egyéb üzleti, vállalkozói kapcsolatot is pozitívan érint, jó hatással van például a Flex automotive üzletágára is. A társaság jelentős, az autóiparhoz kapcsolódó beruházásra készül a déli ipari parkban. A gazdaság fejlődésének legjobb fokmérője a helyi iparűzési adó összegének alakulása, ez Zalaegerszegen több mint a duplájára nőtt: míg 2014-ben 3,2 milliárd forint volt, 2019-ben 4,5 milliárd, 2023-ban pedig 7,5 milliárddal zártunk. Azt gondolom, ez a szám önmagában bizonyíték, hogy jó irányba megyünk. További pozitívum, hogy a megnövekedett bevételből aztán többet tudunk utakra, járdákra, oktatásra, egészségügyre és kultúrára fordítani. Nem elhanyagolható szempont továbbá a városban létrejött új munkahelyek száma sem, míg 2014-ben 7,5 százalékos volt a munkanélküliség Zalaegerszegen, 2023-ban mindössze 2,5 százalék volt az álláskeresők aránya – számszerűsíti az eredményeket a polgármester.

Gyorsforgalmi út épül a ZalaZone igényeihez kapcsolódva

Ugyancsak a ZalaZone Járműipari Tesztpályához fűződő friss hír, hogy Zalaegerszeget is bekapcsolja a magyar autópálya-hálózatba az M76-os gyorsforgalmi út, amely az eddigi legnehezebb domborzati viszonyok között megépülő, legkorszerűbb hazai gyorsforgalmi útszakasz lesz, ezt közölte 2023 decemberében az Építési és Közlekedési Minisztérium. A tájékoztatás kitért arra is, hogy a beruházás keretében nagysebességű járműtesztelésre alkalmas, közel 11 kilométer hosszúságú 26 méteres koronaszélességgel rendelkező, autópálya keresztmetszetű tesztszakasz is épül a ZalaZone Járműipari Tesztpálya tesztigényeihez szükséges műszaki megoldások elvárásainak megfelelően.



Civilek a tesztpályán

Bár a járműipari tesztelések, üzleti titok révén, a külvilágtól szigorúan elzárva történnek, a létesítmény műszaki megoldásai jóvoltából még az egy időben tesztelő fejlesztők sem feltétlenül tudnak egymásról, mindig van egy-egy kivételes alkalom, amikor a lakosság is bebocsátást nyerhet a létesítménybe. A minden év májusában megrendezett Pálya Napja fő célja a ZalaZONE ismertségének növelése, a zöld mobilitás, valamint a versenysport népszerűsítése, és a fiatal generációk mérnöki pálya iránti érdeklődésének felkeltése. De a tesztpályától indul immár hagyományosan a Másodszor is célba érünk jótékony célú futás, amit a Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház gyermekosztálya mellett működő Koraszülöttmentő és Gyermekintenzív Alapítvány szervez meg évről évre, továbbá számos tanácskozásnak, konferenciának, pályaorientációs napnak, állásbörzésnek, sőt báloknak, kiállításoknak is otthont ad a létesítmény fogadóépülete, köztük a nagy sikerű GreenTech Zalaegerszeg zöld energia és fenntarthatóság konferenciának.

Pályamodulok a ZalaZone-on



A dombokon, lejtőkön egyebek mellett a kipörgésgátló rendszereket tesztelik, mint például a lejtőn való indulást segítő funkciót

Fotó: ZH

fékfelületek

dinamikai felület

kezelhetőségi pálya

vidéki útrendszer

smart city

autópálya

ADAS felület

dombok, lejtők modul

kis sebességű kezelhetőségi pálya

zajmérő felület

S hogy pontosan mi mindent tud és hogy néz ki a ZalaZone Járműipari Tesztpálya? A videóból kiderül: