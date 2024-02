A fejlesztést kedden Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő, Bene Csaba, a vármegyei közgyűlés alelnöke Szabó Tamás Galambok és Molnár József Zalaszentjakab polgármesterinek társaságában tekintették meg.

Szabó Tamás a beruházásról elmondta: az óvoda ugyan a helyi önkormányzat intézménye, de Zalaszentjakabról is fogad gyerekeket.

- A 43,3 millió forintból megtörtént az épület nyílászáróinak részbeni cseréje, megújult a homlokzati fal, lábazat és rámpa is készült - folytatta. - Emellett a szakemberek elvégezték a tető és a födém hőszigetelését, napelemeket telepítettek, korszerűsítették a világítás. A gépészeti rendszer esetében új kondenzációs kazánt szereltek be, aminek a gépészeti vezérlését is korszerűsítették. Bár egy másik, vis maior pályázatból valósult meg, mégis az óvodához köthető egy támfal megerősítése közel 10 millió forintból. A falat egy korábbi eső jelentősen károsította, a veszély elhárítása érdekében azonnali beavatkozásra volt szükség.

Bene Csaba is elégedetten járta körül az épületet. Kiemelte: a magyar kormány által megelőlegezett uniós forrásból sikerült fejleszteni. Jól látható, hogy kitűnő helyre került, hiszen modern körülményeket teremt a több mint 40 gyerekek számára.