Ezt dr. Pálfi Dénes kertészmérnök fogalmazta meg érdeklődésünkre a Bak melletti hegyem szombaton tartott Vince-naphoz kapcsolódó pincebejáráson, ahol metszési bemutatót is tartott, ez alkalommal Németh Dezső birtokán.

– Bíztunk abban, hogy magas cukorfokkal jó minőség lesz, de a betegségek, a lisztharmat, a peronoszpóra közbeszólt – idézte fel dr. Pálfi Dénes. – Különösen a peronoszpóra okozott gondot. Ez a fertőzés általában a levélen szokott megjelenni olajfoltok formájában. Idén azonban nem így volt, mert a fürtök már fertőződtek, amikor a leveleken nem látszott semmi. Ez komoly tanulság _ hangsúlyozta.

Szót arról is, hogy eddig a szőlő hibátlanul telelt, hiszen mínusz 8 Celsius fok alatt nem is volt, de még nincs vége a télnek. Mint mondta, a Vince-napot a tél felének is tekinthető. Hagyomány ilyenkor 4-5 rügyes vessződarabokat vágni, majd szobahőmérsékleten tartva figyelni a rügyek kihajtását. Ezek számából és hajtások terméskezdeményéből lehet következtetni az idei termésre, ami persze még sok mindentől függ.

A Vince-napi pincejárást húsz éve szervezi az 1974-ben kertbarát körként megalakult, napjainkban félszáz tagot számláló Baki Kistermelők Baráti Egyesülete. Elnökük, Béres Gyula elmondta, a rendezvényre a szomszédos települések kertbarátait is meghívták, és a napsütéses időben száznál több résztvevő érkezett, akiket Vigh László országgyűlési képviselő is köszöntött.

Az egybegyűlteknek szakmai információkkal szolgált Tüh Annamária növényorvos, aki az elmúlt év tapasztalatai mellett felhívta a termelők figyelmét az idén várható kihívásokra is.

A Vince-napi programon Furján Gellért plébános mondott áldást.