Mint azt Balogh László elmondta: az már korábban ismert volt, hogy a 2022-es iparűzési adókedvezmény 100 százalékos állami visszatérítése miatt, a tényadatok alapján, további 78 millió forint szabad forrás érkezett Nagykanizsa számára a 2023-as év végén.

– Ezen felül mintegy 82 millió forintnyi újabb forrás keletkezett annak köszönhetően, hogy a gyermekétkeztetéshez, valamint a szociális és gyermekjóléti feladatokhoz többlet állami támogatásokat kap Nagykanizsa – jelezte a polgármester. – Olyan feladatokra, melyekre korábban már saját forrást terveztünk, így ez a pénzösszeg most szabad forrásként fog jelentkezni.

Bizzer András alpolgármester hozzátette: az állami támogatásoknak köszönhetően most 160 millió forintos szabad forrás keletkezett a város 2024-es költségvetésében, melyet szabadon fejlesztésekre vagy különböző feladatok, támogatások finanszírozására lehet majd költeni.

– További jó hír, hogy várható még egy újabb, több száz millió forintos állami támogatás, amit Nagykanizsa a működési nehézségei megoldására kaphat majd a jelenlegi kormányzattól – fogalmazott az alpolgármester. – Ez újabb jelentős segítséget és pluszforrást jelent majd Nagykanizsa számára. Úgy, hogy a jelenlegi önkormányzati ciklusban már eddig is több mint 3 milliárd forint közvetlen kormányzati támogatás érkezett.

Balogh László hangsúlyozta: mindebből jól látható, hogy Nagykanizsát, ahogy eddig, most is, 2024-ben is jelentősen támogatja a jelenlegi kormányzat. Tehát nem igazak a közgyűlési többséggel rendelkező, a döntéseket meghozó helyi baloldal azon állításai, amik valamiféle kormányzati elvonásokra vagy egyéb külső körülményekre fogják Nagykanizsa jelenlegi helyzetét. Sőt, gyakorlatilag az összes jelentős fejlesztés, ami az elmúlt időszakban megvalósult a városban, valamilyen módon a jelenlegi kormányzat szerepvállalásának vagy pénzügyi segítségnyújtásának köszönhető.