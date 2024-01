A temetőnél található megállóhely megújításával kapcsolatban a helyszínen Lukács Tibor, Páka polgármestere elmondta, hogy a parkolóhoz a Rózsa utca csatlakozik, mely nemrég szintén megújult. A munkálatokat egy Leader-pályázatból finanszírozták, összesen közel 15 millió forintot nyert el az önkormányzat erre a célra, de önerővel is kiegészítették az összeget, így közel 16 millió forintba került a felújítás. Nagy jelentősége van a beruházásnak, hiszen fontos Pákán is, hogy a temető és annak környezete rendben legyen. Az aszfaltozás előtt köves burkolat borította a parkolót, ám az esőzések ezt kimosták és a kátyúk keletkeztek.

Közös vágta át a szalagot jobbról Lukács Tibor, Cseresnyés Péter és Peczeli Zoltán műszaki ellenőr a temetői parkolóban Pákán

Fotó: Korosa Titanilla

Az átadón részt vett Cseresnyés Péter, a térség országgyűlési képviselője is, aki amellett, hogy gratulált a fejlesztéshez arról is beszélt, hogy minden közösség, amelyik valamennyire is fontosnak tartja az örökségét, erejét és hagyományait, az lehetőségei szerint az elsők között gondol a temető, az ottani épületek, létesítmények, parkolók felújítására, a környezet rendbe tételére. Ez, ahogy jól látszik, Pákán is így van.

A politikus kiemelte, hogy a falvak több pályázati lehetőség közt válogathatnak. A legnagyobb hangsúlyt a Magyar falu program, a vidékfejlesztési, belügyminisztérumi pályázatok, illetve a vármegyei területi operatív programok támogatási lehetőségei kapják, ám nem szabad megfeledkezni a Leader-programról sem, mely lebonyolítása nem mindig működik olajozottan, de itt az elnyert összegeket az önkormányzat fel tudta használni.