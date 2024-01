A település vezetője azzal kezdte, hogy végre befejeződött a közösségi ház energetikai korszerűsítése. Még 2018-ban pályáztak erre a célra, nyertek is 15 millió forintot egy TOP-os kiíráson, ám gátolta a kivitelezést a koronavírus-járvány, valamint többször kellett módosítani a terveket.

Végül megtörtént az épület szigetelése, napelemes rendszert építettek a közösségi ház melletti területre és tavaly üzembe is helyezték. Így az intézményben a világítás mellett a fűtést is árammal oldják meg. Ezzel párhuzamos az épület körül a garázshoz, a színpadhoz, a kemencéhez kiépítették a világítást, az áramellátást, amit a napelemes rendszer táplál.

Zsálek Ferenc hozzátette, hogy terveznek hasonló fejlesztést az önkormányzat által fenntartott vendégházhoz és a gyümölcsfeldolgozóhoz is, amit a Start-munkaprogramban és önkormányzati forrásból alakítottak ki.

A munkaprogramban idén 6 főt foglalkoztat az önkormányzat, vásároltak kommunális eszközöket, azzal a céllal, hogy egyes útfelújítási, helyreállítási munkákat saját hatáskörben végezzenek el.

-Meghaladta tavaly a költségvetésünk a 200 millió forintot, ennek jelentős része a Tornyiszentmiklós felé vezető kerékpárút-építés ránk eső része – magyarázta Zsálek Ferenc. - Nyertünk mintegy 60 millió forintot belterületi csapadékvíz-elvezetésre, el is végezte a kivitelező a munkálatokat. Elkészült a Magyar falu programban nyert 12 millió forintból a ravatalozó felújítása, bővítése. Nyertünk 5 millió forintot vis maior pályázaton megrongálódott útszakaszok rendezésére, illetve egy hidat is helyre kellene állítani.

Az önkormányzat pályázott továbbá járda- és útfelújításra, vizesblokk kialakítására a közösségi háznál, de ezekre nem sikerült támogatást nyerni, illetve még elbírálásra vár a faluprogramban a játszótér építésére benyújtott dokumentáció.

Több rendezvényt is tartottak tavaly – disznóvágást, családi- és falunapot, szüreti felvonulást, horgászversenyt, valamint az időseket is köszöntötték –, ezeket a tervek szerint idén is megrendezik.