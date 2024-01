Mint azt Horváth Jácint elmondta: a város idei költségvetéséről egyelőre nem tudott tárgyalni a testület, mivel azt Balogh László polgármester nem terjesztette be az anyagot. Valószínűleg azért, mert a rezsivédelmi alap országos felosztása még nem történt meg, ami nagymértékben befolyásolhatja a kiadások és bevételek egyensúlyát.

Horváth Jácint jelezte: lakossági igények alapján módosul a helyi autóbusz menetrend is, főleg a kiskanizsaiak érdekében.

Dr. Fodor Csaba a Kanizsa Aréna üzemeltetésével kapcsolatban jelezte: a Fidesz helyi emberei megpróbálják hátráltatni, akadályozni az üzemeltető váltást, amiben a Miniszterelnökség is partner.

Az ÉVE frakcióvezetője arról is beszámolt, hogy a közgyűlés elhalasztotta a Bolyai-iskola fenntartó váltására vonatkozó döntést. Mint ismeretes: az intézményt a jövőben a Nagykanizsai Református Egyházközség működtetné, ám erról február 8-án a szülők is véleményt mondhatnak. A frakcióvezető jelezte: ha a szülők nem támogatják az ötletet, akkor nincs miről tárgyalni, ha pedig támogatják, akkor ismét a közgyűlés elé kerül a téma.