A polgármester rögtön egy fontos adat ismertetésével kezdte bemutatóját: mint mondotta, az elmúlt évi gazdasági adatok elemzésekor derült ki számára, hogy a letenyei járás települései közül Becsehely rendelkezik a legnagyobb egy főre jutó adóerő képességgel, azaz – mint Németh Géza fogalmazott – a térségben Becsehely gazdasága a legerősebb. A polgármester által említett adat – 91698 forint – önmagában is jelentős, ám a település folyamatos gazdasági fejlődését talán még inkább jelzi, hogy 2019-ben még csupán 35710 forintot könyvelhettek el ugyanezen a címen. Az eredmény elérésében kiemelten fontos szerepe van annak, hogy a mintegy kétezer fős községben 2023-ban 178 vállalkozás fizetett iparűzési adót.

A polgármester ezt követően részletesen is ismertette azokat a fejlesztéseket, amiket az elmúlt év során pályázati támogatásból vagy önerős beruházásként sikerült megvalósítaniuk. Ezek közül a két legnagyobb összegű a termelői piac kialakítása, valamint az óvoda épületének felújítása volt.

A rendezvényen Cseresnyés Péter, a térség országgyűlési képviselője, valamint Bene Csaba, a Zala vármegyei közgyűlés alelnöke is köszöntőt mondott. Előbbi többek között úgy fogalmazott: amikor településfejlesztésről, vagy akár egy település fejlődéséről esik szó, akkor Becsehely bátran állítható példaként mások elé, s ugyanilyen példamutató módon működtek együtt a község, a helyi közösség érdekében a vállalkozók az önkormányzattal. Bene Csaba szerint Becsehely minden rendelkezésére álló forrást jól használt fel, de az önkormányzat arra is büszke lehet, hogy szükség esetén bele tud nyúlni a saját zsebébe, ki tudja egészíteni a pályázati támogatásokat. Ez a vállakozók által biztosított adóforintoknak is köszönhető.