Horváth László polgármester fogalmazott így szombaton a városnapi ünnepségen.

A város vezetője azzal kezdte köszöntőjét, hogy Lenti 45 évvel ezelőtt lett város, azóta sokan hozzájárultak a fejlődéséhez, amiért mindenkit köszönet illet.

- Lenti folyamatosan fejlődik, szépül, sikeres pályázatainknak köszönhetően több tízmilliárdot meghaladó fejlesztési forrás gazdagítja – folytatta. - A támogatásokat felhasználtuk a rendelőintézetre, a strandfürdőre, orvosi rendelőkre, a városközpont, művelődési házak, óvodák, iskolák felújítására, kézilabda munkacsarnok építésére, utak, kerékpárutak, parkolók, terek, járdák megújítására, geotermikus hőszolgáltatás kiépítésére, csapadékvíz-elvezető rendszer modernizálására, s azt bizonyítja mindez, hogy jól döntöttünk. Szépült a lakóhely, működnek cégeink, intézményeink. Mindig igyekeztünk élni a kínálkozó lehetőségekkel és amit a lentiekkel megterveztünk közös összefogással, meg is valósítottuk.

A jövőbeni tervekről is szólt: új óvodát építenek, utakat, járdákat újítanak fel, folytatják a megújuló energiát hasznosító programokat, kiaknázzák az aktív- és termálturizmusban, a gyógyvíz terápiás hatásaiban lévő lehetőségeket.

Ezután ünnepi beszédet Nagy István agrárminiszter mondott.

- Lenti hét évszázados fejlődésének történeti pillanatához, a várossá avatás napjához érkezett - fogalmazott. - Az útnak, amely eddig vezetett voltak nehéz és felemelő pillanatai egyaránt. Ezen az úton a lentiek elismerésre méltóan vizsgáztak haza és szülőföld szeretésből – idézte a tárcavezető a Zala Megyei Hírlap 45 évvel ezelőtti írását a várossá avatás ünnepségéről. - A korabeli híradások még azt is kiemelték – folytatta. -, hogy még az átutazó látogatóknak is szembeötlő, mennyire szeretnek itt élni a lentiek. Az újságíró, ha ma erre járna, talán rá sem ismerne az egykori városra, az új utakra, kerékpárutakra, épületekre, orvosi rendelőkre, az itt élő családokat szolgáló intézményekre, bölcsődékre, óvodákra, a megújult és népszerű piacra, a buszpályaudvarra, ámulva nézné, hogy milyen turisztikai és egészségügyi központtá vált Lenti, köszönhetően az Európában is egyedülálló gyógyvíznek, a gyógyfürdő szolgáltatásainak, az energiaparknak. Ha a sok látnivalótól elfáradna, akkor a zöldváros program beruházásában kiépült szabadidős övezetben, a kortárs közparkban pihenhetne.

Majd azzal folytatta, hogy nem pusztán az elért eredmények adnak okot a bizakodásra.

-Azért is tekinthetünk reményteljesen a jövőbe, mert világosan megfogalmaztuk nemzetstratégiai céljainkat és ezek mentén haladunk tudatosan előre – szögezte le. - Az egyik ilyen s talán legfontosabb a magyar vidék megerősítése. A magyar kormány úgy tekint a vidékre, mind gazdasági, mind kulturális és társadalmi értelemben, hogy ez adja Magyarország gerincét. Azt szeretnénk, hogy jó legyen vidéken élni, a kisebb városokban, községekben, falvakban is biztosított legyen minden, amire a magyar családoknak szüksége van. Hogy a vidéken élés életminőséget jelentsen, mert végtelenül fontos az az életforma, amit jelent, hogyha itt élünk egy kis közösségben. Lentiben ebből mutatnak példát mindannyiunknak.