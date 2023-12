Balaicz Zoltán leszögezi: 2020 tavasza óta a polgármesterek válságmenedzserként működnek, hiszen alig jutottunk túl a koronavírus-járvány okozta sokkon, 2022 februárjában kitört az orosz-ukrán háború, ami súlyos inflációt, nyersanyaghiányt és energiaválságot eredményezett. S ez mind-mind hatással volt az önkormányzat működésére.

– Idén a legnagyobb kihívást az európai energiaválság hatásainak kezelése jelentette számunkra – mutat rá a polgármester. – S most, év végén kijelenthetjük: a szakértelem, az összefogás, a biztonságra, stabilitásra való törekvés meghozta eredményét. Így, miközben a város gazdasága folyamatosan fejlődött, és elértük, hogy 2023 végére 2,5 százalékra csökkent a munkanélküliségi ráta a városban és több mint 7 milliárdra nőtt a helyi iparűzési adóból (hipa) származó bevételünk, az energiaválságot is úgy tudtuk kezelni, hogy új célokat határoztunk meg, új beruházásokat valósítottunk meg, és összességében 527 millió forintot fordítottunk energiahatékonysági fejlesztésekre, energiafüggőségünk csökkentésére. A kazáncserék, világítás- és fűtésrekonstrukciók, épületszigetelések, napelemek telepítése révén mintegy 50 százalékkal mérsékeltük az önkormányzati intézményekben az energiafelhasználást, s így kiadásainkat is. Ennek köszönhetően meg tudtuk őrizni mind az 1800 önkormányzati munkahelyet, minden intézményünk működött, nem kellett bezárnunk ideiglenesen sem a színházat, sem a bábszínházat, sem az uszodát. Mindez azt bizonyítja: jól és helyesen kezeltük az energiaválságot. Ezért hálás vagyok a képviselő-testületnek, minden intézménynek, a kollégáimnak, a cégvezetőknek és a dolgozóknak, mert mindez csak széles körű összefogással valósulhatott meg.

A Kosztolányi utca felújítása és újbóli kétirányúsítása Zalaegerszeg történetének legnagyobb belterületi útfejlesztése. Képünkön a beruházás ünnepélyes átadásának egy pillanata

Fotó: Pezzetta Umberto

Balaicz Zoltán kiemeli: nem csak az önkormányzatot sikerült „jó helyzetbe lavírozni”, közben még arra is volt erő, energia, hogy a lakosságnak segítsenek. Ennek jegyében indították el a gáz- és villamos energia ártámogatási programot, amely révén a rászorulók havi 5-15 ezer forint támogatást kaphattak, ezért hirdethették meg a lakossági LED-csereprogramot, amely keretében 25 ezer energiatakarékos égőt osztottak ki 2081 igénylőnek. S ennek köszönhető, hogy az országban egyedülállóként, elindították a társasházaknak is e programot, amire ugyancsak nagy volt az érdeklődés.

– Számos olyan lépésünk volt az elmúlt esztendőben, amire országosan is felfigyeltek, ami országos szinten is példaként szolgált. Azt gondolom, pont ez a zalaegerszegiség lényege, hogy nem megszokott módon állunk hozzá a problémákhoz, hanem közösen próbálunk újszerű megoldásokat találni – folytatja a városvezető. – A zalaegerszegi sikerek egyik titka, hogy mindenkivel jó kapcsolatot kell ápolni, belül és kívül egyaránt. Belül azért, hogy béke legyen, azért, hogy mindenki érezze: megkapja a kellő tiszteletet, hogy mindenki tudja, számítunk rá. Aki akar tenni a városért és képes összefogásban cselekedni, annak helye van a nagy csapatban. És ugyanezt a külső kapcsolatrendszerben is meg kell őrizni, a cégekkel, az intézményekkel, a kormányzattal szintén jó kapcsolatot kell ápolni. S a városért folyamatosan lobbizni kell.

Balaicz Zoltán jó hírrel is szolgál: a Navracsics Tibor miniszterrel (akihez január 1-jétől nemcsak a területfejlesztés, hanem a közigazgatás és az önkormányzatok is tartoznak majd) folytatott tárgyalássorozat eredményeként év végével Zalaegerszeg újabb 400 millió forintos plusztámogatásban részesül azért, hogy az északi ipari park önkormányzati zónáját tovább bővíthessék, azaz újabb belső utat építenek ki, újabb iparterületeket tárnak fel, s azokat közművesítik a betelepülő vállalkozások számára.

Székely János megyés püspök áldása a felújított, kibővített Szent Család Óvoda ünnepélyes átadásán

Fotó: Pezzetta Umberto

– Mindennek az alapja a gazdaságfejlesztés, hiszen ha fejlődik a gazdaság, akkor többet tudunk oktatásra, kultúrára, egészségügyre, sportra fordítani. 2014 óta komoly változáson ment keresztül a helyi ipar, kereskedelem, szolgáltatás, ebben sokat segített Palkovics László miniszter úr, valamint a multinacionális, nagy, közepes és kisvállalkozások, amelyek a maguk erejéből szintén hozzájárultak a város fejlődéséhez. Tíz év alatt 5 ezer új munkahely jött létre, s a hipa dinamikus növekedése önmagáért beszél, ennek köszönhetően sok fejlesztést tudtunk megvalósítani, amire büszkék lehetünk.

A lakosság számára, miután mindennapjaira közvetlen hatással van, a legfontosabb mindenképpen a Kosztolányi utca felújítása és újbóli kétirányúsítása. Ez Zalaegerszeg történetének legnagyobb belterületi útfejlesztése, és még csak az első ütem zárult szeptemberben. A második ütemben a Hunyadi utcától a vasútállomásig tartó szakasz újul meg, és ott is átalakul majd a forgalmi rend.

– Sokan tartottak ettől a beruházástól, de a hozzám érkezett visszajelzések pozitívak. A Kovács Károly Városépítő Programnak köszönhetően számos további fejlesztés történt. E program keretében, állami támogatással, 91 helyszínen 15 milliárd forint értékben újulnak meg, vagy épülnek utak, járdák, terek, parkolók. Mindezek mellett ügyelünk környezetünkre is, folytatódott nagy sikerű faültetési programunk, folytattuk a kerékpárutak kiépítését, és 11 új elektromos autóbusz érkezett a Volánbusz Zrt. zalaegerszegi flottájába – összegez Balaicz Zoltán, aki a sikeres fesztiválok és adománygyűjtő akciók, jótékonysági programok mellett az Egerszegi Adventet emeli ki, aminek megújítására régóta készültek. – Ehhez sok program, sok helyszín és sok fény szükséges, amit a város pénzügyi lehetőségei és a támogatók most lehetővé tettek, s ezzel méltóvá vált mindez egy fejlődő városhoz. Minden idei rendezvényünk azt bizonyította: igény van a találkozásra, a közösségi életre, és arra, hogy újra szőjük a város szövetét.

A polgármester felidézi: a 2014-es induláskor fontos célkitűzés volt, hogy lehetőség szerint újuljon meg minden bölcsőde, óvoda, iskola. A programmal jól haladnak, nemrég pedig elfogadták a TOP Plusz programot, ami biztosítja a még hátralevő intézmények rekonstrukcióját.

– Idén is nagyot léptünk előre, épül Andráshidán a minibölcsőde, megújult és kibővült a Szent Család Óvoda, 700 millióból újítottuk meg a Széchenyi-, 400 millióból pedig a Deák-technikumot, befejeződött az Eötvös-iskola rekonstrukciója, s régi adósságunk, a Zrínyi-gimnázium teljes felújítása ugyancsak elkezdődött. Ide is sikerült pluszforrást bevonnunk, Palkovics László segítségével. Elkészült a Science Parkban egy 500 négyzetméter alapterületű, háromszintes előadóépület és a Zalaegerszeg Logisztikai Központ és Konténerterminál alapinfrastrukturális beruházásokkal kialakított iparterülete. A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) regionális vállalkozásfejlesztési irodákat nyitott az északi ipari parkban. Beruházás zajlik a Flex autóipari üzletágában, informatikai és ingatlanfejlesztést hajtott végre a Binax Kft., 1400 négyzetméteres csarnokot épített a Techno-World System Kft., a Europtec Kft. 2000 négyzetméteres gyártócsarnokot épít. Jelentős, 5,5 milliárd forint értékű beruházást valósít meg a Schneider Electric, forgácsoló üzemet épített az EURO-GEO Kft. Fejlesztés történt a Karát kamion telephelyén és fejleszt a Juhász-Intertrans Kft. is. Logisztikai üzemet avatott a Magyar Posta, átadtuk a félmilliárd forintból kialakított Venatus Hotelt. A Scintilla Fémalkatrész Kft. sikeresen átvette a Tungsram zalaegerszegi gyáregységének működtetését, megmentve ezzel 82 munkahelyet, s azóta már újakat is teremtettek. 2014 és 2023 között közel 5 ezer új munkahely jött létre a városban, manapság már a munkaerőhiány a legkomolyabb kihívás a vállalatok számára.

Balaicz Zoltán úgy véli: új távlatokat nyithat 2024-re, ha a gazdaság magára találásával az országos nagy programok is el tudnak indulni. Előrehaladott tárgyalásokat folytatnak a kormányzattal egy új városfejlesztési programról, s a TOP Plusz keretében Zalaegerszeg a következő években 8,5 milliárd fejlesztési forrást használhat fel meghatározott százalékban kerékpárút-építésre (ez a teskándi kikötést finanszírozza majd), intézményi rekonstrukciókra (köztük a ságodi és bazitai óvoda felújítására), s az unió azt is meghatározza, mennyit kell gazdaságfejlesztésre fordítani.

– Nagy álmom egy négy évszakos, fűthető játszóház megépítése, hiszen bár 85 játszótér van a városban, köztük két nagy, ezeket rossz időben nem tudják használni a családok. A TOP Plusz révén most ez is megvalósulhat – emeli ki Balaicz Zoltán. – A most már állandó bizonytalanság ellenére, illetve azzal együtt, tesszük a dolgunkat, gondos gazdaként szolgálva Zalaegerszeget, az itt élőket. Bizakodó vagyok 2024-et illetően, hiszen a gazdaságfejlesztés terén is pozitív előrejelzéseink vannak, többek közt a tesztpálya, az északi és a déli ipari park s a Flex fejlesztése kapcsán, ami azt vetíti előre, hogy jövőre az idei rekordot is meghaladja hipa-bevételünk. Szeretném, ha 2024 Zalaegerszegről, a sikereinkről és az újabb városfejlesztési álmok valóra válásáról szólna, amihez kell a közösség, az összefogás és Zalaegerszeg minden polgárának támogatása.