– A területfejlesztésben milyen eredményeket tud felmutatni Magyarország az elmúlt néhány évet tekintve, amikor sorra kellett különféle válságokkal – Coviddal, a háború hatásával – küzdeni? Az e téren nekünk járó forrásokkal hogyan gazdálkodott az ország?

– Magyarország az EU egyik legsikeresebb tagállama, amennyiben az uniós források felhasználását nézzük. Bár 2023. december 31-éig kell elszámolnunk a 2014-20-as finanszírozási időszak alatt megvalósult projektekkel, de az már az eddig beérkezett hivatalos adatok alapján egyértelmű: az öt legjobb tagállam között vagyunk. Az elmúlt időszakban 13 ezer uniós fejlesztés valósult meg Magyarországon, amelyek célja az volt, hogy kisebb legyen a szakadék az ország legfejlettebb és legfejletlenebb régiói között. Az elmúlt húsz év, ami az európai uniós tagságunk kezdete óta eltelt, nagyon gyors felzárkózást hozott Magyarországnak, ezt bizonyítja az is, hogy 2023-ra – ha a fejlettséget nézzük – a régi tagállamok közül Görögországot megelőztük, Portugáliát pedig utolértük. Ez részben annak köszönhető, hogy jól használtuk fel az uniós forrásokat.

– A jelenlegi feszült európai politikai helyzetben jelentős tapasztalatával, elismertségével hogyan tudja segíteni, hogy csituljanak a Magyarország és az EU közötti viták? S egy dolgot tegyünk tisztába: különféle részterületekre azért most is „csordogál” pénz hazánkba?

– Így van, a szakpolitikai együttműködés továbbra is megvan, ha nem is zavartalanul, de alapvetően zökkenőmentesen az Európai Bizottság és a magyar kormány között. Ugyanakkor valóban: a politikai viták miatt a mostani kapcsolat feszültebb, mint amit megszoktunk a korábbi évtizedekben. Abban bízom, a folyamatos tárgyalás és kommunikáció enyhít e helyzeten, s remélem, az európai parlamenti választások után az új összetételű Európai Bizottság méltányosabb lesz a magyar szempontokkal kapcsolatban, és könnyebben tudunk kialakítani zökkenőmentes együttműködést.

– Milyen változást hoz a munkájában, hogy januártól a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium élén áll majd?

– Ez jóval több munkát, de több eredményt is jelenthet. Eddig ugyanis „csak” a területfejlesztéssel foglalkoztunk, ami kiegészül Magyarország működésének egyik legfontosabb elemével, a közigazgatással. Ezt a változást lehetőségként fogom fel, hiszen a területfejlesztés, az európai uniós források felhasználása és a közigazgatás egy politikai irányítás alá kerül, és így sokkal hatékonyabb lesz a struktúra.

– Beszéljünk egy picit Zaláról, amely az elmúlt tíz évben dinamikusan fejlődött. A vármegye milyen helyet foglal el az ország gazdasági életében, s milyen jövő állhat előtte?

– Zala az utóbbi években valóban kimagasló fejlődési pályát futott be, ez azonban részben – sajnálatos módon – annak is köszönhető, hogy korábban a nem túl jól teljesítő vármegyék közé tartozott. A mostani fejlesztések tehát inkább az elmúlt évek mulasztásait pótolták. Ugyanakkor Zala, földrajzi fekvése miatt, a magyar gazdaság egyik jelentős szereplője is lehet. Itt van a Balaton-part egy része s a turizmus, és kiemelkedő a gyógyturizmus szerepe is. Emellett nem szabad megfeledkeznünk a Zalaegerszeg környéki ipari parkokról sem. Az itteni vállalkozások számukat és aktivitásukat tekintve az ország élvonalába tartoznak, emiatt abban bízhatunk, az a gazdasági növekedés, ami most elindult, tartós és általános lesz, hiszen az elmúlt két programozási időszakban összesen csaknem 220 milliárd forint európai uniós támogatást ítéltek meg a térségnek.

– Lassan a végéhez közeledik a Veszprém-Balaton EKF-év, amely számos kulturális élményt kínált a zalaiaknak is. Milyen hosszabb távú hatásai lehetnek mindennek?

– A látogatói számok és a visszajelzések alapján azt mondhatjuk, a siker meghaladja az elképzeléseinket, hiszen mind a kül-, mind a belföldi turisták számában óriási növekedést mértünk. Példa nélküli az az összefogás, amely az EKF révén megvalósult: 116 település működik együtt, s abban bízunk, sikerül a jövőben is olyan programokat kifejleszteni, amelyek lehetővé teszik, hogy ez a regionális együttműködés sokáig éljen.