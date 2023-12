Az Elanders Hungary Kft. zalalövői üzeme 2002-ben kezdte meg működését, eleinte igen erős svéd jelenléttel. A vállalat tulajdonosa ugyanis a kezdetektől fogva az a svéd Elanders Group, amely biztos, tőkeerős hátteret jelent számukra. A cégcsoport európai jelenléte is igen meghatározó, a kontinens 11 országában jelenleg 77 telephelyük található. Zalalövő – ahol mintegy 200 dolgozót foglalkoztat a cégcsoport – a magyarországi leányvállalat első üzemének adott helyet.

– A nyomdászatban nemcsak Gutenberg kora óta történtek jelentős változások, de abban a több mint két évtizedben is, amióta cégünk létezik – mondja Katona Eszter ügyvezető igazgató, aki idén került a vállalat élére. – A nyomtatás szeretete, a nyomdászokra jellemző elhivatottság, valamint a soha meg nem unható új könyv illata azonban továbbra is megmaradt. Az értékteremtés, annak a folyamatnak a varázsa, ahogy az üres papírtekercsből vagy ívpapírból a nyomtatás és kötészet során egy produktum válik, továbbra is szakértelmet és magas színvonalú munkát kíván. Számunkra ehhez még extra többlet is társul azzal, hogy rendkívül modern, ergonomikus munkakörnyezetben, ugyanakkor az ország egyik legszebb vidékén, a gyönyörű Őrségben végezhetjük tevékenységünket.

Szabó Péter és Marcsin Zoltán a decemberben munkába álló vadonatúj XL 106 ofszet nyomdagépet teszteli

Fotó: Gyuricza Ferenc

Katona Eszter rögtön hozzáteszi: az Elanders Hungary Kft. főként annak köszönheti piaci pozícióját, hogy a folyamatosan fejlődő gépparkjából adódóan gyorsan, magas színvonalon és ipari mennyiségben képes termékeket előállítani. Elsősorban felhasználási útmutatókat, katalógusokat, magazinokat, brosúrákat, könyveket és szórólapokat gyártanak nyolcvan százalékban a nemzetközi és húsz százalékban a hazai piacra. Ezekhez a nyomtatott termékekhez kapcsolódóan extra szolgáltatásokat is nyújtanak a vevői igényeknek megfelelően. A digitális nyomdagépeknek köszönhetően ugyanakkor viszonylag kis darabszámú megrendeléseket is tudnak fogadni, ezen a területen szintén a gyorsaság és a rugalmasság a fő vonzerejük.

– Cégünket a folyamatos megújulás jellemzi – folytatta az ügyvezető igazgató. – Az Elanders Hungary Kft. történtében most először van magyar ügyvezetésünk, személyemben pedig első és egyedüli női ügyvezetője a divíziónak. Tavaly érkeztem, sokéves szakmai vezetői tapasztalattal a hátam mögött, amit multinacionális környezetben, a versenyszférában szereztem. Ahogy a svéd tulajdonosi kör, úgy a németországi központ is maximális bizalmáról biztosított, ennek tudatában kezdtük el a technológia és a géppark modernizálását. Ennek a folyamatnak első pontja volt a vágó- és hajtogatógépek megújítása, decemberben áll munkába a vadonatúj íves ofszet nyomdagépünk, ami a legmodernebb technológiának számít ezen a területen, a közeljövőre vonatkozóan pedig a digitális transzformáció megvalósítása az egyik fő célkitűzésünk. Emellett nagyon fontos még számunkra a fenntarthatóság, cégcsoportunk 2030-ig 50 százalékkal csökkenti a hagyományos energiafelhasználást, míg 2050-re teljesen átáll a megújuló energiákra. Ez csoportszintű elköteleződést jelent, és büszkén mondhatom, hogy az Elanders Group vállalatainál elsőként mi hozunk létre saját solar parkot, ami várhatóan 2024 elején áll működésbe.