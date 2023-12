Fatér Balázs István saját példákkal is alá tudja támasztani, hogy az innováció mennyit lendíthet egy-egy vállalkozás működésén. Élelmiszer-feldolgozással foglalkozó céget is irányít, e területeken vezetett be a munkájukat megkönnyítő újításokat.

– Az egyedi termékeinknél problémát jelentett, hogy nem voltak kifejezetten ezeknek a feldolgozására alkalmas gépek, amelyek használatával elkerülhető a tartósítószer hozzáadása. Egy ülepítős pasztőrt fejlesztettünk ki, hogy a hiányt pótoljuk. A frissen préselt szőlőlevet letisztítani, hogy ne maradjon üledékes, valamilyen adalékanyaggal lehet, amit nem szeretnénk. Rábízhatjuk az idő múlására, de számunkra ez sem járható út. Még a hőkezelés vagy a hűtés jöhet szóba, de mi olyan megoldást kerestünk, amivel megőrzi a must az értékes beltartalmát. Ezért készítettünk egy saját tervezésű és kivitelezésű pasztőrt, amely 2 óra alatt 450 litert letisztít, és máris csomagolható a szőlőlé, mégpedig tartósítószer nélkül. A gépünk nem annyira költséghatékony és gyors, mint az ipari pasztőrök, de képes az általunk elvárt minőségben termékeket készíteni. A másik hasonló fejlesztésünk egy üvegtöltő, amely manapság több mint 30 millió forintba kerül, és csak olyanokat lehet beszerezni, amelyek működése során kihűl a termék, mire az üvegbe kerül, így pedig már romlandó lenne.

Az innováció minden vállalkozás számára nagyon fontos, bármely ágazatban tevékenykedik, hangsúlyozta Fatér Balázs István. Másik zalai példát említve mesélte, hogy a Naste-Bau Kft. már drónokat használ az autópályák mellé telepített növények állapotának ellenőrzésére - el lehet képzelni, hogy mindez emberi erővel mennyi időt és energiát emésztene fel s igényelt még a közelmúltban. Az innovációra vannak pályázati támogatások, a jövőben is megnyílnak újabb források, s még arra sincs szükség, hogy új eszközöket vagy technológiákat találjanak fel a cégek. Elegendő, ha egy már meglévő innovatív eljárást kezdenek alkalmazni, ami az adott cégnél újdonságnak számít. A pályázatokról a közelmúltban konzultációt tartottak a klubtagoknak a Zala Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamaránál, felhívva a figyelmüket, hogy mire kell ügyelni a kérelmek készítésekor.

– Nemrég meghívtuk az Innovációs Klubba Wolf Gábort, a Marketing Commando vezetőjét, aki érdekes előadást tartott Zalaegerszegen – tért rá Fatér Balázs István arra, hogy ilyen módon is segítik a tagok munkáját. – Értékesítési fogásokat mutatott be, amelyek a mesterséges intelligencia, a ChatGPT segítségével vihetnek sikerre egy-egy üzletet. Számomra egyelőre furcsán hangzik, de az előadó határozottan állította, hogy a mesterséges intelligencia nagyobbat szól hamarosan, mint maga az internet. Az biztos, hogy a marketingben rejlő lehetőségei, gondoljunk csak a szövegírásra és a képalkotásra, a grafikai feladatok bámulatos elvégzésére, alapjaiban változtatják meg ezt az ágazatot, de más téren is jó szolgálatot tehet. Valaki például kikerestette vele, hogy az Amazonon a kutyaeledelekhez milyen hozzászólásokat, véleményeket írtak a vásárlók, és rákeresve egyéb paraméterekre egyértelművé vált, hogy érdemes befektetni cukorbeteg kutyáknak való tápok előállításába és forgalmazásába. A lehetőségek tehát korlátlanok, és remélhetőleg a készülő szabályozással kordában lehet majd tartani a mesterséges intelligencia árnyoldalait, mert veszélyei is vannak bőven. A klubban szervezünk egy tréninget, azt lehet majd megtanulni, hogy mit lehet kihozni a Chat GPT-ből a marketing szempontjából, egyszerűen.

Az Innovációs Klub még vár a tagjai sorába zalai vállalkozókat, az egyetlen feltétel, hogy a jelentkező a Zala Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara önkéntes tagja legyen, hiszen ezzel veheti igénybe azokat a többletszolgáltatásokat, amelyekből most ízelítőt nyújtottunk.