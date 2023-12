– Tavaly június 1-jén érkeztem, akkor olyan állapotban volt a fürdő, illetve a gazdasági környezet, ami a korábbi évekhez képest egész más irányba vitte a menedzsment gondolkodását – mondta. – Nem az addig jól bevált üzemeltetést kellett továbbvinni, hanem kvázi válságirányításba fogtunk. Ez elsősorban az energiaárak emelkedéséből fakadt. Ezért gyorsan reagáltunk rá, azonnal felkutattuk a lehetőséget, amivel az üzemeltetési költségeket leszoríthatjuk. Ennek jegyében 2023 februárjában elindulhatott a beruházás, amit ez év szeptemberében át is adtunk: geotermikus fűtési rendszerre állt át a Zalakarosi Fürdő. Ennek azért volt óriási jelentősége, mert eddig kizárólag gázenergiával fűtöttük az épületeinket. A jelentős mértékű áremelkedések okán olyan anyagi teher hárult a fürdőre, amit hosszú távon nem viselt volna el. Erre a fejlesztésre az újjászületés beruházásaként tekintek, kiemelkedő innováció, hiszen a korábban csak és kizárólag fürdési célra használt gyógyvíz hőenergiája – egy speciális rendszer segítségével – fűtésre is tökéletesen alkalmas.

– Az értékeinket megbecsüljük – folytatta. – Innen fakad, hogy olyan beruházásokat, attrakciónöveléseket hajtottunk végre, amelyek minőséget képviselnek. Hosszú távon csak úgy működhetünk jól, ha minőségi szolgáltatásokkal várjuk a vendégeinket. Nagy öröm számomra, hogy kollégáim velem tartanak, partnereim ezen az úton és segítik a mindennapok gördülékeny lebonyolítását. Egyedi vezetési elveket képviselek, lokálpatriótaként és a turisztikában dolgozó szakemberként számomra fontos, hogy Zalakaros egyre feljebb, vagyis egyszer a csúcsra érjen. Azt a célt tűztem ki magam elé, hogy nem az egyik legjobb, hanem a legjobban működő fürdő szeretnénk lenni az országban. Az elmúlt időszak tapasztalatait, számait, dolgozóink és a vendégek véleményét maximálisan figyelembe véve elmondhatom, hogy jó úton indultunk el. A fejlődés nem áll meg, már most tudjuk, miképp tervezzük a jövő évünket.

Kiemelte: a párhuzamosságot azért megtartják a fürdő életében, ami egyrészt a fenntarthatóságot, az erre irányuló energiahatékonyságot növelő beruházásokat jelenti. De nem tolódhatnak el kizárólag abba az irányba, hiszen a vendégeik pihenni és kikapcsolódni érkeznek, azért, hogy az attrakcióikat, szolgáltatásaikat élvezzék. A jövő fejlesztéseit illetően nagy álmuk, hogy területükön létrehozzanak egy kempinget. A tervek készen állnak, bíznak benne, hogy az elkövetkezendő időszakban ezt a beruházást is megvalósíthatják. Ezáltal olyan szegmenst tudnának kiszolgálni, amely a fürdővárosban egyelőre kismértékben van jelen. Tizennégy kereskedelmi szálláshely mellett rengeteg magánapartman biztosítja a szálláslehetőséget. És van ugyan kempingje Zalakarosnak, ám az távolabb van a fürdőtől, a beruházás által létrejövő közvetlen kapcsolódás olyan pluszt adna, amely jól működhetne. Ezenkívül most készülnek a napelemenergiára vonatkozó terveik, de a beltéri gyermekvilágba telepítendő élményelemek beszerzése is folyamatban van.

– Számomra kifejezetten fontos, hogy olyan csapatot tudhassak magam mellett és mögött, amely képes és hajlandó a legjobb tudását hozzátéve segíteni a mindennapokat – mondta Végh Andor. – Nagy öröm, hogy ilyen csapattal dolgozhatok.