Ezt Balaicz Zoltán polgármester fogalmazta meg hétfőn a városi hangverseny- és kiállítóteremben tartott évet értékelő sajtótájékoztatón.

A számok ismertetésekor elsőként arra hívta fel a figyelmet, hogy az elmúlt tíz évben a városban ötezer új munkahely jött létre, ennek köszönhetően 7,5 százalékról a harmadára csökkent az álláskeresők száma.

Az iparűzési adó ugyanezen időszak alatt 3 milliárd forintról 7 milliárdra nőtt, ami 133 százalékos emelkedést jelent.

Mint felidézte, a koronavírus-járvány okozta válság után már nem sokkal az orosz-ukrán háború következményeivel kellett szembenézni. Teljesen megváltozott a világ, és nem is lesz olyan, mint volt, mondta. Az eseményeket nem követtük, hanem igyekeztünk előremenni, fogalmazott az energiaválság idején hozott intézkedésekről. Energiahatékonysági beruházásokat hirdetett meg az önkormányzat, ezekre a hamarosan mögöttünk hagyott évben 523 millió forintot költött a város. Fűtéskorszerűsítések, világításmodernizációk, napelemes rendszerek telepítése valósult meg. Ezekkel 30-50 százalékos megtakarítást sikerült elérni.

A gazdaságról szólva a városban működő vállalkozások sorából kiemelte a járműipari tesztpályát, amely számos gazdasági szereplőt vonzott az északi ipari parkba. Ezek sorába tartozik egyebek mellett az AVL Hungary, a Rheinmetall Hungary, a Bosch. Ezeken kívül egyetemek közreműködésével kutatás-fejlesztési központ alakult ki. Jó ütemben haladnak a Metrans logisztikai központ kiépítésének előkészülete, amihez a város a közművek kiépítését megvalósította, mutatott rá.

Kitért arra is, hogy a régóta itt működő cégek is fejlesztettek, például a Schneider Electric Hungary immár 600 dolgozót foglalkoztat, miután 210 új munkahelyet hozott létre, és már az iparűzési adózók sorában is előkelő helyet foglal el. Sikernek számít, hogy a Tungsram üzeme nem zárt be, az új tulajdonos, átvett minden dolgozott, sőt újakat is felvettek, tette hozzá.

A polgármester szólt arról is, hogy az önkormányzat uniós és kormányzati támogatással számos városfejlesztési beruházást valósított meg, amelyek átalakították a megyeszékhely képét. A munka folytatódik, például hamarosan visszaépítik az 1900-ban emelt, és emblematikussá vált Mérlegházat a piac északi végében

Emellett magánberuházásokban számos régi épület felújítása kezdődött el, valósult meg. Ezek sorba tartozik egyebek mellett a szakszervezetek, illetve a kamarák háza, a ruhagyár, a Venatus, a Zala Bútor volt irodaháza, valamint a 2009 óta bezártan álló KÖBTEX épülete, ingatlanegyüttese, amelynek helyén kereskedelmi célú beruházást terveznek.