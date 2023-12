A 2023-as évet a szomszédunkban dúló háború és annak negatív hatásai határozták meg, melyek nemcsak a szomszéd országokban, de globálisan is érzékelhetőek. Zala vármegyére milyen terheket rótt ez az elhúzódó konfliktus?

– A szakemberek szerint a háború gazdasági kártétele globálisan több ezer milliárd dollárra tehető. A háborús eredetű költségemelkedés a termelői árak után a fogyasztói árakat is megnövelte, ezek a tényezők pedig fokozták az inflációt, melynek hatását az egész országban mindannyian éreztük. A kormány ígéretének megfelelően azonban az év végére az inflációt sikerült egyszámjegyűre csökkenteni a kedvezőtlen világgazdasági körülmények között is. Ennek köszönhetően életbe léphettek a béremelések és a nyugdíj­emelés is, és 2024-ben újra emelkedő pályára állhat a magyar gazdaság.

Egy szomszédban dúló fegyveres konfliktus védelmi intézkedéseket is kíván. Egy ország vezetése nem nézheti tétlenül, hogy katonai műveletek zajlanak a határaitól pár száz kilométerre.

– A haderőfejlesztés az orosz-ukrán háborútól függetlenül is napirenden volt, de ezek a sajnálatos események felgyorsították a folyamatokat, melyekben Zala vármegye is fontos szerepet játszik. Új harckocsik, önjáró tüzérségi eszközök, helikopterek, légvédelmi rendszerek beszerzése történt a Magyar Honvédség számára. Zalaegerszegen a Rheinmetall vadonatúj üzemében Lynx gyalogsági harcjárműveket gyártanak, a szintén Zalaegerszegen működő ZalaZone Járműipari Tesztpálya pedig nemcsak az önvezető járművek, de a drónok fejlesztéséhez is hozzájárul. Ezek az eszközök azonban mit sem érnek az őket működtető emberek nélkül. A Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program fontos része ezért a toborzás. Eredményes volt a Honvédség „Embert a vasra!” címmel indított kampánya, melyben a Lynx harcjárművekre toboroztak személyzetet. Több száz fiatal jelentkezett a hódmezővásárhelyi Kinizsi Pál 30. Páncélozott Gyalogdandárnál. A Zala Vármegyei Kormányhivatal és a Zala Vármegyei Területi Védelmi Bizottság a hagyományos Göcsej Harci Túra és az idén második alkalommal megszervezett Hibrid Honvédelmi Verseny megrendezésével, valamint a toborzás elősegítésével maga is a katonai hivatás népszerűsítésére törekszik a fiatalok körében. A magyar kormány haderőfejlesztési lépései tehát azt a célt szolgálják, hogy hazánknak ütőképes, korszerű hadserege legyen. Ezt a célt hivatott elősegíteni az a 30 éve nem látott méretű és összetettségű többnemzeti hadgyakorlat is, amely nemcsak a Magyar Honvédség műveleti képességeit, hanem a katonai szervezetek civil közigazgatási intézményekkel való együttműködését is próbára tette. Az ország védelmi rendszerét 5 vármegyében – köztük Zalában – összesen 40 helyszínen mintegy 6000 fő és 700 technikai eszköz mozgatásával sikerült tesztelni, melynek során a zalai védelmi igazgatás sikeresen vizsgázott.

Pillanatkép a hagyományos Göcsej Harci Túráról. A verseny egyik célja a katonai hivatás népszerűsítése a fiatalok körében

Forrás: ZVK

A háború mellett a természet erői is kihívás elé állították a zalai közigazgatás védelmi rendszerét.

– Augusztusban a Zala vármegyei folyók és patakok vízállása jelentősen megemelkedett az erős esőzések miatt. Az árvíz elleni védekezés elsősorban a zalai tűzoltóknak és önkénteseknek jelentett feladatot, melyben a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság szakemberei is részt vettek. A védekezés összesen 255 főnek – 8 hivatásos, 67 önkéntes tűzoltónak, 40 önkéntesnek, valamint a veszélyeztetett települések önkénteseinek – adott munkát. A helyi védekezés sikeressége érdekében a Zala Vármegyei Területi Védelmi Bizottság folyamatosan tartotta a kapcsolatot a Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal és a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatósággal, mint a védekezést irányító szakmai szervezetekkel, a kormányhivatal népegészségügyi főosztálya pedig az érintett települések polgármestereinek és jegyzőinek szóló, közegészségügyi-járványügyi szempontú tájékoztató, valamint az árvíz-belvíz esetén fellépő teendőkről szóló szakmai ajánlás elkészítésében működött közre. Tekintettel arra, hogy a szakemberek, valamint az érintett települések polgármesterei nagy hozzáértéssel végezték feladataikat, így az árvízvédelmi helyzet kezelése Zala vármegyében megfelelő módon zajlott.

A nehézségek után térjünk békésebb vizekre: a fejlesztések sem maradtak el az idei évben Zala vármegyében.

– A felsorolás 2023-ban is hosszú: kiemelkedő jelentőségű volt az Orbán Viktor miniszterelnök úr által átadott német Rheinmetall zalaegerszegi harcjárműgyártó üzeme, mely nemcsak gazdasági szempontból, de a haderőfejlesztés tekintetében is mérföldkőnek számít. Ugyancsak kimagaslóak e téren a Zalaegerszegen megvalósított óvodai és bölcsődei, valamint egészségügyi beruházások, de a város úthálózatának fejlesztése is soha nem látott mértékű fejlődésen ment át. Fontos hozzátenni, hogy nemcsak Zalaegerszegen, de vármegye­szerte zajlanak energiahatékonysági, turizmus-fejlesztési és ipari beruházások, melyek Zala vármegye további fejlődését és a zalai emberek összefogását is jelképezik. A beruházások megvalósításában a Zala Vármegyei Kormányhivatal hatóságai is érintettek voltak, melyek közül kiemelt szerep hárult a kormányhivatal földhivatali, közlekedési, népegészségügyi, valamint az építésügyi szakterülettel foglalkozó főosztályainak munkatársaira. Tisztában vagyunk a felelősségünkkel ezen a területen is: a fejlesztések az egész vármegye javát szolgálják, így minden erőnkkel azon vagyunk, hogy megvalósításuk zökkenőmentes legyen. Büszke vagyok rá, hogy ebben a folyamatban a Zala Vármegyei Kormányhivatal is szerepet játszott. Remek szakemberek dolgoznak ugyanis a szervezetünk kötelékében. Nekik és a kormányhivatal valamennyi dolgozójának ezúton is szeretném külön köszönetemet kifejezni azért a helytállásért, amit nap mint nap tanúsítanak, hiszen kimagasló színvonalon teljesítik feladataikat. Mindezek mellett természetesen a kormányhivatal fejlesztése is folyamatosan napirenden van. 2011 és 2023 között a Zala Vármegyei Kormányhivatal összesen 40 épületén végzett el felújítást több mint 5 milliárd 523 millió forint értékben, melynek felét hazai, felét pedig uniós forrásból finanszíroztuk. 2023-ban a digitalizáció is folytatódott, hiszen a kormány célja az, hogy minél több ügyet lehessen online intézni. Éppen ezért a Miniszterelnökség kezdeményezésére továbbfejlesztették a Kormányhivatali Központi Időpontfoglaló Alkalmazást. A rendszer lehetővé teszi az ügyfelek számára az egyes ügykörökre történő előzetes bejelentkezést és időpontfoglalást az előzetesen kijelölt földhivatali, egészségpénztári ügyfélszolgálatokon, valamint a közlekedésfelügyeleti vizsgasorokon. Ugyanilyen jelentőségű továbbá a mobilGazda elnevezésű applikáció, mely a gazdákat segíti a támogatások felhasználásában. Az ügyintézés korszerűsítése mellett az észszerűsítésre, a gazdaságos működésre és munkatársaink egészségére is gondot fordítunk. Előbbi jegyében a nép­egészségügyi főosztályunk és a fogyasztóvédelmi osztály is másik épületbe költözött, mint ahogy a Nagykanizsai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya március vége óta szintén új helyszínen folytatja tevékenységét. Utóbbi kiemelt szempontnak pedig az év első felében elindított, a kollégák számára megrendezett Munkahelyi egészségdélután című rendezvénysorozat megvalósításával kíván eleget tenni hivatalunk, mely ebben az évben 9 helyszínen, összesen 308 fő részvételével zajlott le.

Dr. Sifter Rózsa: Fontosnak tartom, hogy a kormányhivatal munkatársai magas színvonalon végzett munkájukkal szolgálják az állampolgárok elégedettségét

Forrás: ZVK

A Zala Vármegyei Kormányhivatal munkatársai közül többen is elismerésben részesültek idén.

– Büszkék vagyunk rá, hogy a védelmi igazgatás napja alkalmából, évtizedes, a honvédelmi igazgatást meghatározó mértékben segítő munkája elismeréseképpen Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter honvédelemért kitüntető címet adományozott dr. Józsa Zsanettnek, a Zala Vármegyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatala hivatalvezetőjének. Elismerést vehetett át továbbá a közfoglalkoztatással kapcsolatos hatósági és koordinációs feladatokban végzett munkájáért Deák Ferenc osztályvezető, valamint Balogh László Attila szakügyintéző. Nagyon fontosnak tartom, hogy a kormányhivatal munkatársai magas színvonalon végzett munkájukkal szolgálják az állampolgárok elégedettségét. Nincs ez másképp járási hivatalaink vezetői tekintetében sem, akik közül négy Zala vármegyei járási hivatalvezető, aki a járások újraindulása óta tölti be ezt a pozíciót, emléklapot vehetett át Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető minisztertől a járási rendszer újjáalakításának 10 éves évfordulója alkalmából ez év májusában.

A kormány vállalt célja volt a teljes foglalkoztatás elérése. Ez lényegében megvalósult, jelenleg már inkább a munkaerőhiány az, amit kezelni kell.

– December 31-én zárul a 2015-ben indult Út a munkaerőpiacra elnevezésű program, mely képzésekkel és foglalkoztatási támogatásokkal segítette elő a 25 és 64 év közötti regisztrált álláskeresők és inaktívak nyílt munkaerőpiaci elhelyezkedését. A projekt végrehajtására 8,652 milliárd forint állt Zala vármegye rendelkezésére, melynek megvalósítási időszakában 8818 álláskereső bevonása történt meg. Az Ifjúsági Garancia elnevezésű program szintén december 31-én zárul, mely ugyancsak 2015-ben indult Magyarországon, célul tűzve ki a 25 év alatti fiatalok munkához, illetve képzéshez juttatását. A Zalában 5,2 milliárd forinttal gazdálkodó projekt keretében a pályázati időszak alatt 5449 25 év alatti, hat hónapja munkanélküli fiatalt sikerült elérni. A támogatott képzéseket 1001 fő vette igénybe, a foglalkoztatásba állást segítő programelem 4448 főt ért el. A kormányhivatal a munkaképes korú személyek elhelyezkedésének támogatása mellett igyekszik már iskolás korban segíteni a pályaorientációt. Ennek jegyében évek óta működik pályaválasztási programunk, melynek három őszi rendezvényén nagy számban jelentek meg a nyolcadik osztályos tanulók, akiknek a helyi szakképzési centrumokkal, a tankerületi központtal, valamint az iskolákkal és vállalatokkal együttműködve igyekeztek szakembereink tanácsokat adni. Zalaegerszegen, Keszthelyen és Nagykanizsán is tartottunk ilyen rendezvényt, ahol a diákok osztályfőnökeik, szüleik kíséretében tájékozódhattak a pályaválasztási, továbbtanulási lehetőségekről.

Jelentős változás az állami szervezetrendszerben, hogy 2024-től az újonnan létrejövő Területfejlesztési és Közigazgatási Minisztériumot vezető miniszter irányítja majd a területi közigazgatást, tehát Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető minisztertől Navracsics Tiborhoz kerülnek át a kormányhivatalok. Milyen változásokkal járhat ez?

– Navracsics Tibor miniszter úr személye a folytonosságot jelképezi. Ahogy régi-új miniszterünk megfogalmazta: az elmúlt 13 év eredményeit, az ügyfél szolgálatát megtartva tovább kell lépni, és meg kell teremteni az együttműködés kultúráját. A magyar állam a polgárait és a közjót szolgálja, a közigazgatás missziója pedig ugyanez. 2023 végén azt lehet mondani, a magyar állam teljesítette és teljesíti alkotmányos kötelezettségét, a polgárait és a közjót szolgálja, fogalmazott Navracsics Tibor, a Zala Vármegyei Kormányhivatal pedig ennek megfelelően tevékenykedik, s ebben az élen kíván járni 2024-ben is.