– Engedje meg, hogy a történetet 2021. év végével kezdjem, amikor a Trenkwalder egy zalaegerszegi ügyfélrendezvényén találkoztam Bangó-Rodek Viktóriával a Zala Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamra képviseletében. A rendezvény után közös ötletelésbe kezdtünk, hogy hogyan lehetne a megye HR-életét fellendíteni, összefogni. Ekkor fogalmazódott meg a HR Klub ötlete. További egyeztetések után elkezdtük a tagok toborzását, ősszel megtartottuk alakuló ülésünket. Megfogalmaztuk, hogy a tapasztalatcsere, a jó gyakorlat- és tudásmegosztás, az információgyűjtés lesz a klubtagok fő célja, emellett egymás segítése, a közös problémák megvitatása. A klubba eddig nyolc cég jelentkezett: a Gartner Intertrans Kft., a Zalavíz Zrt., a Creaton South-East Europe Kft., a Scintilla Fémalkatrész Kft., a Schunk Carbon Technology Kft., a LogicData Hungary Kft. és a Trenkwalder Recruitment Kft. A klubtagok előre meghatározott időközönként üléseznek. Folyamatosan kapjuk a témákat a cégek képviselőitől, hogy mi érdekli őket, s mi szolgáltatói oldalról felkészülünk ezekből, igény esetén szakembert vonunk be. Legutóbb egy workshopot tartottunk, amelyen Bereczki Enikő generációkutató osztotta meg tapasztalatait, a következő ülésen pedig a hirdetések optimalizálása, a médiafelületek, a médiafogyasztás lesz a témánk, amelyben Ódor Péter marketing-és PR-szakember lesz a segítségünkre.

– Hogy látja a munkaerőpiacon jelenleg a keresleti és kínálati oldalt, mi a jellemző Zala vármegyére?

– Évek óta hatalmas munkaerőhiány tapasztalható szinte minden szegmensben. Zala vármegye gazdasága nagyon sokat fejlődött az elmúlt 6-8 évben, rengeteg új munkahely jött létre, emellett az elvándorlás felerősödése is erősen befolyásolja a munkaerőpiacot. Elmondható, hogy aki dolgozni akar, az dolgozik is, a munkanélküliségi ráta országosan 3,9, Zalában 4,1 százalék. Vannak szakmák, amelyekből kifejezetten nagy hiány tapasztalható, például a CNC-gépkezelőkből, gépbeállítókból, lakatosokból és hegesztőkből, de komoly erőfeszítéseket igényelnek a munkáltatóktól például, hogy megfelelő targoncást találjanak. Ez országos probléma, ezért a Trenkwalder profi targoncaszimulátorokkal is segíti a jövő targoncásainak a képzését. Az elmúlt években a gyártási technológiák fejlődésével megnőtt a kereslet az elektronikai, mechanikai vagy mechatronikai ismeretekkel rendelkezőkre is, legyen szó karbantartóról vagy technikusról. A jövőben pedig az egyik legnagyobb kihívás a munkaerő megtartása lesz. A legtöbb cég már felismerte, hogy nagyobb erőfeszítéseket kell tennie e téren. Alternatív megoldást jelenthetnek a különböző képzések, ahonnan új, friss szakembereket nyerhetünk. A legtrendibb módszer pedig jelenleg a külföldi, azon belül már harmadik országbeli munkavállalók foglalkoztatása. Ha úgy vesszük, Zalában ennek már hagyománya van, hiszen évekkel ezelőtt megjelent itt a román, szerb és ukrán munkaerő, most pedig a filippínó. A Fülöp-szigeteki munkaerő bevonása a magyar munkaerőpiacra új lehetőségeket adott a vállalatvezetőknek, hiszen jelenleg korlátlanul áll rendelkezésre. Fontos megjegyezni, hogy amíg a román, szerb és ukrán munkaerőt szinte kizárólag csak betanított feladatokra tudták a vállalatok alkalmazni, addig a filippínókat a betanított szegmens mellett szinte minden, hiányszakmának számító munkakörre. Már toboroztunk a Fülöp-szigetekről CNC-seket, hegesztőket, karbantartókat, pékeket, targoncásokat. Ez új fejezetet jelenthet, de fontos, hogy ne feledkezzünk meg a magyar munkavállalók motiválásának, képzésének, megtartásának fontosságáról sem.

– Milyen igényekkel jelentkeznek a munkavállalók?

– A magyar munkaerőpiacon négy generáció dolgozik. Az, hogy kinek mi a fontos, egyrészt generációs, másrészt egyéni sajátosság. A munkavállalói igények palettája szélesedett, átalakult, új elemként megjelent a távoli munkavégzés, és sokkal fontosabb szerepet kap, hogy egy munkahely családbarát legyen. A munkavállalói igénylista mindig a munkáltatói kínálat előtt jár, de a vállalatok igyekeznek, hogy ezt a realitás határain belül minél jobban lekövessék, a hatékonyság megtartása mellett.