– Célunk az, hogy az iparkamara mint a vármegyei gazdaság üzleti felülete lehetőséget teremtsen a nagyvállalati vezetőknek arra, hogy találkozzanak egymással, és ilyen alkalmakkor aktuális és számukra érdekes témákat vitathassanak meg – mondta Kovács Dezső, a ZVKIK elnöke.

– Az alakuló ülésen hosszú távú célként az is szóba került, hogy a vármegyei gazdaságban ne szigetként legyenek jelen, hanem egy olyan gazdasági környezetben, amely megfelel rendszerüknek, színvonaluknak és elvárasaiknak. A Nagyvállalati Klub nemcsak a benne szereplők érdekeit szolgálhatja, hanem az ott felhalmozódott információ, tapasztalat és tudás megosztásával azon mikro-, kis- és középvállalkozásokét is, amelyek beszállítóik vagy szolgáltatóik. Így létrejöhet egy olyan tudástranszfer, amely elsősorban a nagy vállalatok üzleti környezetét fejlesztheti amellett, hogy előmozdíthatja a velük kapcsolatban álló kkv-k fejlődését is.

Kovács Dezső: A nagyvállalati kört érintő témákat közösen határozzuk meg

Forrás: ZVKIK

Az iparkamara célja, hogy a vármegye nagyvállalatait is a sorai között köszönthesse. Érezzék azt, hogy a ZVKIK hasznos felületet tud biztosítani számukra a Nagyvállalati Klubon belül. A szándék tulajdonképpen közös. A nagyvállalati vezetők is fontosnak tartják, hogy cégeik szembe tudjanak nézni a gazdasági kihívásokkal, melyeket többek között a munkaerőpiac nehézségei, illetve a mesterséges intelligencia térhódítása idéz elő jelenleg, húzta alá az elnök. A Nagyvállalati Klub 2023. október 19-én megtartott első tematikus rendezvényén az utóbbi téma került szóba, amelyen Kürti Tamás, a KÜRT Akadémia Zrt. intézményvezetője „Vállalatirányítás a robotok korában” címmel tartott előadást. Ezt követően a klubtagok kerekasztal-beszélgetés formájában osztották meg észrevételeiket egymással.

Kovács Dezső, a ZVKIK elnöke

Forrás: ZVKIK

– A klubnak nincsen elnöke, nincsenek funkcionáriusai. Ez egy kötetlen szervezeti forma. A nagyvállalati kört érintő témákat közösen határozzuk meg, s miután már közeledik az év vége, a szakmai programok szervezését a jövő évben folytatjuk. A nagyvállalatok sem tudják kivonni magukat a jelenlegi gazdasági folyamatokból, mert ezek őket is sújtják, sőt nagyságukból adódóan hatványozottabban, és nem csak a kkv-ket. Ilyen például a munkaerőhiány, amelyre megoldást kell találniuk a nagyvállalatoknak is. Választ kell adniuk a generációváltásra is, amely a nagyvállalatoknál nemcsak vezetői, menedzsmenti, hanem a vállalatirányítás minden szintjén jelentkezik. Mindeközben folyamatosan fejleszteniük kell innovációs képességeiket, és meg kell találniuk magukat a mesterséges intelligencia alkalmazásában. A Nagyvállalati Klub összejövetelein többek között ezen kérdések megbeszélésére kívánunk lehetőséget adni – hangsúlyozta végül Kovács Dezső, a ZVKIK elnöke.