Minderről az alapítók egyike, Déri Huba beszélt lapunknak. Elmondta: 2020-ban azzal a céllal hozta létre társaival a Rollin Technologies Kft.-t, hogy a közösségi közlekedésben világszerte, s ebből kifolyólag hazánkban is egyre fontosabb szerepet betöltő elektromos rollerek számára fejlesszenek töltőállomásokat, ma azonban már egyre inkább az a céljuk, hogy a rollermegosztás rendezettebb és fenntarthatóbb formájához kínáljanak új lehetőségeket.

– Cégünk alapításának ötlete oda vezethető vissza, hogy felismertünk egy problémát – magyarázta Déri Huba. – Hiába voltak egyre népszerűbbek az elektromos rollerek, ha bérlésük az üzemeltetés magas költségei miatt viszonylag drága volt. Az applikációval bérelhető elektromos rollerek operációs költségeit eleinte ugyanis jelentősen megnövelte, hogy ezeket a közösségi közlekedésben használt járműveket össze kellett gyűjteni, azokat egy töltőhelyre szállítani, majd ott újra feltölteni. Mi ennek a problémának a kezelésére kínáltunk új alternatívát a töltőállomások fejlesztésével és telepítésével. Startupvállalkozásként arra kaptunk finanszírozást, hogy az említett szolgáltatásnak egy általunk felismert problémájára kínáljunk megoldást. Nem a teljes szolgáltatásra, hanem annak egy konkrét szegmensére, a töltőállomások fejlesztésére.

A Rollin Technologies Kft. vezeték nélküli indukciós töltőállomása olcsó, egyszerű és környezetbarát, továbbá a felhasználók számára is könnyedén használható. A rollert használóknak mindössze annyit kell tenniük, hogy belehelyezik a rollert az adott állomásba, és ahogy az érintkezik a dokkolóval, máris megkezdődik a töltés. Ily módon a következő felhasználó feltöltött járműhöz jut, vagy akár az előbbi használó egy már feltöltött rollerrel térhet vissza a kiindulópontra. Ezeket a töltőállomásokat főként irodaházakhoz, lakóparkokhoz telepítik. A Rollin Technologies Kft. jelenleg egy projekten dolgozik, több száz automata bérlőrendszert szeretnének kiépíteni az európai piacon. A cég ennek érdekében kockázati tőkebevonás előtt áll.

Déri Huba azt mondja, Magyarországon körülbelül hatvan- és százezer fő közöttire tehető azon személyek száma, akik viszonylag rendszeresen használnak elektromos rollert. Ez a hazai lakosságnak ugyan elenyésző hányada, a nagyvárosokban azonban már jól érzékelhető tömeget képeznek. A legtöbben – mintegy 40-50 ezren – értelemszerűen Budapesten közlekednek ezzel a környezetkímélő, praktikus eszközzel, de a megosztott elektromos rollerezés ma már többek között Győrben és Zalaegerszegen is elérhető.

Az elektromos rollereket rendszeresen használók között a 40 év feletti korosztály is egyre nagyobb hányadot képez, jellemzően munkába járáshoz használják az eszközt.

– A nagyvárosi közlekedés problémái közismertek – folytatta Déri Huba. – A tömegközlekedés nem nyereséges, az autózásnak nemcsak a fenntartás költségei magasak, de a városi forgalomban a személygépkocsival való közlekedés lassú és stresszes is. Ezért nyer egyre inkább teret magának a városi közlekedésben a kerékpározás és a rollerezés. A személyes felhasználású elektromos roller a legköltséghatékonyabb közlekedési eszköz, az elektromos rollerezés az egyik legfenntarthatóbb közlekedési mód lesz a jövőben. Ugyan a rollert le kell gyártani, és kell bele egy akkumulátor is, de egyes kutatások szerint rendkívüli hatékonysággal tud üzemelni. Elektromos rollerezés közben a jármű kevesebb energiát használ, mint a testünk biciklizés közben. A nagyvárosi közlekedés fejlesztésének koncepciójában egyre nagyobb szerepe jut a kerékpárutak kijelölésének vagy építésének. Ha a rollerek számára is használható kerékpárutak fejlesztésével csökkentjük az autózók számát, akkor csökken a városi forgalom is.