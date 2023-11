A Rheinmetall és a Zalaco felkeresése után a Zalaegerszegi Sport- és Tanuszodában találkozott a városvezetőkel és a média képviselőivel, majd egy fenyőfatelepet és a Göcseji Tudásközpontot látogatta meg. A politikus elmondta, többször járt már a városban, mindig figyelemmel kíséri a fejlesztéseket, majd hozzátette: a kormány szándéka, hogy tovább erősítse a vidéket.

Fotó: Pezzetta Umberto

- 2010 előtt nem ez volt a szemlélet, akkor magára hagyták a vidéki embereket, a fejlesztéseket a fővárosra koncentrálták. Mi szeretnénk ezt az „adósságot” most törleszteni, hiszen ezek a vidéki értékek támogatandók. A járvány és a háború, majd az energiaválság nehezítette elképzelésink megvalósítását. Most már elmondhatjuk, az elmúlt évek erőfeszítéseinek köszönhetően eljutottunk oda, ami a számokban is látszik, hogy a gazdaság újra talpra áll. Az idei év prioritása az infláció visszaszorítása, s azt várjuk, hogy a jövő év ismét a gazdasági növekedés ideje lesz. Zalaegerszegnek ebben kiemelt fontosságú szerepe van, hiszen elég csak olyan beruházásokat említeni, mint a ZalaZone vagy a Rheinmetall. A Zalaco Zrt. vezetői ugyancsak a következő fejlesztésekről szóltak. A kormány továbbra is partner ezekben az elgondolásokban – hangsúlyozta Szentkirályi Alexandra.

Balaicz Zoltán polgármester hozzátette, a zalai vármegyeszékhely a Modern Városok Programban, a Településfejlesztési Programban, a Kovács Károly Városépítő Programban számos projekt során számít az állami támogatásra, mivel az önkormányzat ezeket a nagy léptékű beruházásokat egyedül nem tudná megvalósítani. A mostani és az ehhez hasonló találkozások során egyrészt a meglévő eredményeket mutatják be, másrészt további tárgyalási lehetőségeket jelentenek a jövőbeni beruházások tekintetében.