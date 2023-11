Huszonöt év alatt - 1990-2020-között - egymillióról 600 ezerre csökkent az Európai Unióban a nyomdaipari dolgozók száma. Az ágazat forgalma az évezred első éveit jellemző fellendülés után 90 milliárd euróról 70 milliárdra apadt. Összességében mégis az állapítható meg, hogy a globális printpiac növekszik. Egyebek mellett erről is szó esett csütörtökön a 30. Nyomdász Vándorgyűlésen, amit a Mindszentyneumban tartottak meg.

A kétnapos rendezvény vezérmotívuma a fenntarthatóság, a környezettudatosság volt. Ezzel kapcsolatban a szakmai összejövetel egyik házigazdája, a zalalövői székhelyű Elanders Hungary Kft. ügyvezető igazgatója, Katona Eszter érdeklődésünkre arról beszélt, hogy a különböző nyomdaipari termékek előállítására évente 8000 tonna papírt használnak cégüknél, ennek 20-25 százaléka lesz technológiai hulladék. Ezt szelektíven gyűjtik, így biztosítva a teljes mennyiség újrahasznosítását. A svéd tulajdonú, a világban 100 telephelyen hétezer dolgozót foglalkoztató cégcsoport elkötelezett a szén-dioxid-kibocsátás csökkentése mellett. Céljai között szerepel, hogy ennek mértékét 2030-ra megfelezik, 2050-re pedig szén-dioxid-kibocsátás nélküli technológiára állnak át. Ennek egyik eleme, hogy jövő év elején Zalalövőn napelempark áll üzembe, ami 500 háztartás ellátására elegendő mennyiségű energiát biztosít a gyár működéséhez.

A vándorgyűlést szervező, idén 75 éves Papír- és Nyomdaipari Műszaki Egyesület ügyvezető igazgatója, Tóth Gábor azt hangsúlyozta, hogy az ágazat a fenntarthatóság, a körforgásos gazdálkodás terén élen jár. A felhasznált anyag, a papír ugyanis visszaforgatható, akár hétszer újrahasznosítható. Ennek az anyagnak a visszagyűjtése hazánkban eléri a 75-80 százalékot. Ez azt is jelenti, hogy már most teljesül az Európai Unióban 2030-ra kitűzött visszahasznosítási arány, emelte ki. A papírról az is elmondható, amikor végül hulladékként végzi, tökéletesen lebomlik, tehát nem szennyezi a környezetet, tette hozzá. Európára az is jellemző, hogy kizárólag FSC tanúsított papírokat használnak. A rövidítés - Forest Stewardship Council, a Felelős Erdőgazdálkodás Tanács -, az egyes termékek csomagolásán az FSC-logó azt jelzi, hogy az előállításhoz használt fa- vagy egyéb anyag olyan helyről származik, ami megfelel a szervezet környezetvédelmi, gazdasági és társadalmi szabványainak.

Tehát direkt a papíripar számára ültetett fák anyagát használták az előállításához. Emellett fontos a használt papír visszagyűjtése is, mert a gyártáshoz nem lehet csak tiszta új, nyersrostot használni, magyarázta. A hazánkban 400 vállalkozásban 20 ezer dolgozót foglalkoztató nyomdaipari ágazat sajátosságai is magyarázzák, hogy messze a legmagasabb az újrahasznosítás aránya, mondta végezetül.

A konferencián átadták a négy kategóriában 13. alkalommal meghirdetett GPwA (Green Printworld Award) 2023 pályázat okleveleit is. Ezt követően bemutatták a nyomdaiparban használható ipari robotokat, valamint előadások hangzottak el a mesterséges intelligencia alkalmazásáról. Pénteken az Elanders Hungaryt és a Helikon Nyomda Kft.-t keresik fel a résztvevők.