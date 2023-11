Mint arról Szabó Szilárd, a terület önkormányzati képviselője beszámolt: az utca mindkét oldalán lakóingatlanok találhatók, ezért is volt fontos a felújítás, hiszen az itt élők nap mint nap közlekednek a szakaszon.

- A felújított szakasz zúzottkő alapréteggel rendelkezett, a padkák is zúzottkővel voltak kiépítve, ennek ellenére az útszakasz nagyon elhasználódott - hangsúlyozta a képviselő, aki örömét fejezte ki, hogy az 588 millió forintos kormányzati támogatás terhére sikerült végre megoldani ezt a problémát. - Azért, hogy a most felújított útszakaszt sokáig tudják használni az itt élők, fontos lenne megoldani a vízelvezetést is, ennek mikéntjéről további egyeztetéseket kezdeményezek a VIA Kanizsa Városüzemeltető Zrt-vel - szögezte le Szabó Szilárd.