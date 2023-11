Több évtizedes lakossági igényt elégített ki ezekben a hetekben a baki önkormányzat testülete, amikor a község központjában, a Kossuth utcában 350 méter és a Rákóczi utcában 460 méter hosszúságban teljes mértékben önerőből felújíttatta a gyalogjárdát. A forgalmas szakaszokon már nagyon rossz állapotban volt a gyalogos közlekedést biztosító járda, így október elején megkezdődött a teljes pályaszerkezet, a fedő aszfaltozás és a járdaszegély cseréje, melyre összesen 48 millió forintot költött a település elöljárósága. A beruházás eredményeként többek között a gyógyszertár, az orvosi rendelő, az óvoda, az önkormányzati hivatal előtti forgalmas szakaszokon vált biztonságossá és komfortosabbá a közlekedés.

A műszaki átadásra a közelmúltban került sor, tudtuk meg Farkas Tamás polgármestertől, aki azt is elmondta, az ősz folyamán megújult a hivatal nagyterme és vizesblokkja is, így az épület akadálymentessége már az utóbbira is kiterjed. A testületi üléseknek is otthont adó nagyterem a funkcionális és hangulatvilágítás, a fűtés, és a padlózat megújításával újra alkalmas a polgári házasságkötések helyszínéül szolgálni. A mosdók most már a jelenleg elvárható színvonalon szolgálják ki az ügyfeleket és a hivatal munkatársait. Erre a beruházásra a felsőrajki központú Közép-Zala Gyöngyszemei Vidékfejlesztési Egyesület pályázatán nyert 7,5 millió forintot Bak, ezt az összeget közel 18 millióra egészítette ki saját költségvetéséből az önkormányzat annak érdekében, hogy az érintett helyiségek felújítása teljes körű legyen.