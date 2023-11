A ZalaZONE Tudományos és Innovációs Parkban eddig már megvalósult a 28 személyt fogadni képes szállásépület, amit ez év elején adtak át, valamint a tavaly elkészült, 681 négyzetméteres innovációs épület. A négymilliárd forint költséggel megvalósult beruházás utolsó eleme az 502 négyzetméter összterületű, két emeleti szinttel rendelkező előadó-épület. Ennek földszintjén található a 270 négyzetméteres, 100 fő befogadására alkalmas oktatóterem, ahol az ünnepséget is megtartották.

Dr. Weltsch Zoltán, a Széchenyi István Egyetem Zalaegerszegi Innovációs Parkjának központvezetője, dr. Háry András, a ZalaZone Ipari Park Zrt. vezérigazgatója, prof. dr. Friedler Ferenc, az egyetem rektora, tudományos elnökhelyettese, dr. Lukács Eszter, az egyetem nemzetközi és stratégiai kapcsolatokért felelős elnökhelyettese, prof. dr. Palkovics László, a Széchenyi István Egyetemért Alapítvány kuratóriumi elnöke, Varga Mihály pénzügyminiszter, Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere, dr. Sifter Rózsa Zala vármegyei főispán és dr. Filep Bálint, az egyetem elnöke vágta át nemzeti színű szalagot

Fotó: Pezzetta Umberto



Varga Mihály beszédében kitért arra is, hogy az egyetemi modellváltást kifogásolja az Európai Unió, de óriási hiba lenne visszaalakítani azt, amit a 21 egyetemnél végrehajtott a magyar kormány. Úgy fogalmazott, az új működési rendszernek már vannak eredményei. Példaként a Széchenyi egyetemet hozta fel, hiszen európai összevetésben az első 400, míg a világban az első 1200 egyetem között jegyzik. A magyar gazdaság helyzetéről szólva úgy fogalmazott, a hét szűk esztendő negyedik évében járunk. A feladat most a gazdaság egyensúlyának megteremtése, és hogy visszakerüljön a növekedési pályára, szögezte le.

Az elmúlt években elért eredményeknek köszönhetően a Széchenyi István Egyetemet már hat jelentős felsőoktatási világranglistán jegyzik, és négyre ez évben került fel először. Ezt dr. Lukács Eszter, az intézmény nemzetközi és stratégiai kapcsolatokért felelős elnökhelyettese mondta el köszöntőjében. Emellett a mérnöki területen is a legjobbak között jegyzik a győri székhelyű egyetemet, tette hozzá. Az eredményeket az alapozta meg, hogy európai színvonalú infrastruktúra, a legkorszerűbb technológia szolgálja a képzéseiket, valamint kutatóik munkáját. A most teljessé vált zalaegerszegi innovációs központ hozzájárul a magas színvonalú szakemberképzéshez, a mobilitás jövőjéhez kapcsolódó kutatás-fejlesztési tevékenységhez, mondta.

A közösség szempontjából örömteli, hogy korrekt partnerekkel működhetünk együtt és ennek eredményeként a város gazdasága folyamatosan erősödik, fogalmazta meg beszédében Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere, aki leszögezte: az elmúlt időszakban ez volt a tapasztalat a Széchenyi egyetemmel megvalósított projektek kapcsán.