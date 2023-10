A páterdombi városrész magasabb területein az ivóvíz nyomásában és minőségében évtizedek óta jelentkező problémára jelent megoldást a beruházás. A részletekről csütörtökön a Szegfű és Báthory utca találkozásánál tartott tájékoztatót Balaicz Zoltán polgármester, Gecse Péter alpolgármester, a településrész önkormányzati képviselője, valamint Arnhoffer András, a Zalavíz Zrt. elnök-vezérigazgatója.

Mint elhangzott, a többemeletes épületekből már a ‘80-as években is jelezték a felső szinten lakók a víznyomás jelentős ingadozását, időnként az elégtelen nyomást. Emellett a víz minőségével is problémák voltak, amit a csőfalakról leváló biofilmréteg okozott. A bajok orvoslására több épületben egyedileg nyomásfokozókat építettek be. A páterdombi ivóvízhálózathoz nyolcszáznál több bekötés tartozik, ebből 135 számít problémásnak, beleértve a társasházakat is. A szolgáltatóhoz az elmúlt öt évben érkezett 150-nél több lakossági panaszból ötvenet a nyomásproblémára lehetett visszavezetni.

A Páterdomb vízellátását a jánkahegyi magaslati víztározó biztosítja. A mostani beruházásban a megfelelő víznyomás elérése érdekében a terület magas pontján, a Báthory István Technikum melletti önkormányzati területen közel 37 méter magas, acélszerkezetű, 100 köbméteres víztornyot állítottak fel, ami 3,5 bar statikus víznyomást biztosít a torony talapzati szintjén.

A víztorony üzembeállításával a magasabb szinteken lévő lakásokban megszűnik a nyomásingadozás, valamint az ebből fakadó vízminőségromlást okozó biofilmréteg-leválás. Mivel a víztoronyhoz képest az ellátási terület mindenhol alacsonyabb, így várhatóan az ellátott területen magasabb hálózati nyomás alakul ki. Azokat az ingatlanokat, ahol a nyomás a 6 bart meghaladná, leválasztják, és a jánkahegyi víztározóról látják el. Elhangzott, a víztorony üzembeállítása után előfordulhatnak csőtörések, de ezek kezelésre a Zalavíz felkészült.

A Környezet- és Energetikai Hatékonysági Operatív Program (KEHOP) 70 százalékos támogatásával megvalósult, közel 250 millió forintos beruházásban a víztorony felállítása mellett egy földalatti nyomásfokozót, valamint négy csomópontot építenek ki, lefektetnek közel 300 méter ivóvízvezetéket.