Miután a beruházásra kiírt közbeszerzés érvénytelen lett, nincs már idő újabbat kiírni, hiszen a kormánytól két évvel ezelőtt kapott 588 millió forintos keretet az év végéig lehet csak felhasználni, így az önkormányzatnak minden bizonnyal vissza kell fizetnie ezt az összeget - mondta el Balogh László polgármester a minap tartott sajtótájékoztatón.

- Végtelenül elszomorít, hogy a várost irányító ÉVE-frakció teszetoszasága miatt elesik a város ettől a 142 millió forinttól - fogalmazott Balogh László polgármester, aki emlékeztetett: az elmúlt két év során számos alkalommal figyelmeztették Fodor Csabát és társait, hogy mielőbb kezdjék el az 588 millió forintos kormányzati támogatás felhasználást, ellenkező esetben az el nem költött összeget vissza kell fizetni. - Minden egyes alkalommal, amikor szóvá tettük a késlekedésüket, azt mondták, hogy ne keltsünk hangulatot, minden forrást elköltenek. Most viszont úgy tűnik, hogy 142 millió forintot vissza kell fizetni, ami most hiányozni fog a víztorony felújításához. Ez nettó amatőrizmus.

A polgármester szerint az már csak hab a tortán, hogy az ÉVE - félrevezetve a kanizsaiakat - megpróbálja elhazudni a történteket.

- Horváth Jácint, az ÉVE frakcióvezető-helyettese azt nyilatkozta a Kanizsa Újságban, hogy ők bizony minden forrást felhasználtak. Ha ez így van, miért kell majd' 142 millió forintot visszafizetni? - tette fel a kérdést a polgármester, aki rögtön el is magyarázta a helyzetet. Mint mondta: az 588 millió forintból közel 70 millió forint maradt meg, a tervezett beruházásokra ugyanis ennyivel alacsonyabb árajánlatok érkeztek be. A fennmaradó mintegy 72 millió forint pedig a kormányzati támogatás közel másfél éves kamatösszege. - Szóval lehet magyarázkodni, de nincs értelme, az igazság ugyanis az, hogy ha az ÉVE időben elkezdi a fejlesztéseket, akkor ezt a forrást is fel lehetett volna használni, lett volna idő újabb közbeszerzéseket kiírni vagy kibővíteni a fejlesztési listát, Így vagy úgy, de Fodor Csaba és társai elvettek 142 millió forintot a kanizsaiaktól. Ez pedig olyan bűn, amit nem bocsájthat meg nekik a város - fogalmazott Balogh László polgármester.