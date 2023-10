2017-ben indította el a Szerencsejáték Zrt. A játék összeköt! elnevezésű programját, melyben azt határozta el, hogy évente több ép és fogyatékkal élő gyermek együtt játszását segíti elő befogadó szemléletű játszóterek kialakításával. A nagykanizsai a 25. a sorban. A megnyitón Mager Andrea, a Szerencsejáték Zrt. elnök-vezérigazgatója kiemelte, hogy a befogadó játszótér egyik fontos szerepe, hogy az oda érkező gyerekek együtt játszva ismerjék meg egymást.

-Itt mindenki jól érezheti magát, hiszen gondossággal, mérnöki precizitással, figyelemmel és szeretettel elkészült eszközök várják a gyerekeket – tette hozzá.

Az elemeket Tóth Zoltán tapasztalati szakértő és Fördős-Hódy Erzsébet rehabilitációs mérnök mutatta be a jelenlévőknek

Fotó: Korosa Titanilla

Cseresnyés Péter, Nagykanizsa és térsége országgyűlési képviselője arról beszélt, hogy az elmúlt évtizedben egy jól átgondolt koncepció mentén Nagykanizsa számos pontján újultak meg játszóterek, mert a város megtartó erejét a kisgyermekes családok jelentik. Ennek a folyamatnak egyfajta kicsúcsosodása ez a befogadó játszótér, amellett, hogy közösségi térként funkcionál.

A vár tematikájú játszótér az egykori kanizsai erőd gondolatvilágát próbálja megidézni különleges játszóelemekkel. Balogh László, Nagykanizsa polgármestere erről is szót ejtett. Elmondta, hogy Nagykanizsán 1702-ben rombolták le a helyi, európai hírű erődítményt, és bár ezt visszaépíteni nem lehet, most ehelyett nagy örömmel üdvözölhetnek egy vár tematikájú játszóteret, melynek értéke mintegy 80 millió forint, amihez az önkormányzat közel 8 millió forinttal járult hozzá. Jelezte, hogy egy település, így Nagykanizsa jövőjét is a családok és a gyermekek jelentik, ezért kiemelt törekvésük az élhető város létrehozása. Hozzátette, hogy a keleti városrész lélekszáma mintegy 20 ezer fő, köztük sok-sok gyermek, akik élvezhetik az új játékokat.