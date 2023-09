Erről a minap Radics Bálint, a városrész önkormányzati képviselője adott tájékoztatást, aki elmondta: az utcában mindkét oldalon betonelemekből készült vízelvezető árok épül, megközelítőleg 31 millió forintból.

- A tervek szerint a héten szerződést köt az önkormányzat a kivitelezővel, majd a munkaterület átadását követően neki is látnak a munkálatoknak, hogy október végére, november elejére be lehessen fejezni a beruházást - mondta Radics Bálint, aki hozzátette: örül a fejlesztésnek, de már évekkel korábban is megoldódhatott volna az itt élők problémája. - Ennek a beruházásnak a tervei már 2019-ben rendelkezésre álltak, s mikor az önkormányzat megkapta az 588 millió forintos kormányzati támogatást, jeleztem, hogy kerüljön fel ez is a fejlesztési listára. Azonban az Éljen VárosuNK! Egyesület (ÉVE) frakciója még tárgyalni sem akart a javaslatról, többször is levették napirendről az ügyet. Végül jobb belátásra tértek, de közben eltelt három év.