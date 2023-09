Ezt Balaicz Zoltán polgármester fogalmazta meg annak kapcsán, hogy a Naste Bau Kft. megalakulásának huszadik évfordulóját ünnepelte pénteken Zalaegerszegen az apátfai kő- és kertcentrumban. Az önkormányzat számos megbízást adott a cégnek zöldfelületi beruházásokban. Ezek egyike volt a Vizslapark újjáélesztése, emelte ki, és hamarosan elkészül a Rózsák tere, tette hozzá. A cég jellemzője a színvonalas munka mellett a lokálpatriotizmus. Ezt bizonyítja, hogy a közösség támogatására kulturális, egészségügyi és sport területen is lehet számítani, jegyezte meg.

Vigh László országgyűlési képviselő elsőként arról szólt, hogy a Naste Bau Kft. egyike volt azon cégeknek, amelyik dolgozott a autóipari tesztpálya kialakításán. Mint utalt rá, a cég családi vállalkozásként indult, sikere annak is köszönhető, hogy egyre szélesebb tevékenységi kört alakított ki, amibe beletartozik az építőipari kivitelezés, parképítés, térburkolat építése, csapadék elvezetése. A jövőt illetően pedig biztató, hogy a gyerekek is bekapcsolódtak a vállalkozás munkájába, mondta.

A 30 évvel ezelőtt díszfaiskolával indult vállalkozás ügyvezetője, Kovács Dezső köszöntőjében kitért arra is, hogy több dolgozójuk hosszú évek óta erősíti a vállalkozást, akad köztük olyan is, aki a fiát munkatársaként is maga mellett tudhatja a Naste Baunál.