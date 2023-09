Nagy Ferenc, Türje polgármestere elmondta, a két község konzorciuma 132 millió forintot nyert a Széchenyi 2020-projektből. A Horváth Ép Kft. kivitelezésében mintegy 2,2 kilométeres szakaszt korszerűsítettek a két település között, amelynek szélessége 3,3 méterről 4,5-re nőtt, s mindkét oldalon padka és vízelvezető árok is épült.

– A Türjén és Tekenyén élők számára ez nagyon fontos útszakasz, amely 2038 lakost szolgál – tette hozzá a település első embere.

Nagy Bálint közlekedési államtitkár, országgyűlési képviselő arról beszélt, a tekenyei óvodásokat és iskolásokat ezen az úton viszik a türjei intézményekbe, s emellett az alapvető szolgáltatások – mint például a posta és az élelmiszerbolt – is ezen keresztül érhetők el. Emellett ez a szakasz biztosítja az összeköttetést Zalaszentgrót felé is.

Az új út Türje és Tekenye lakóit is szolgálja, középen Nagy Bálint, mellette a két település polgármestere, Sinka Imréné és Nagy Ferenc

Fotó: Halász Gábor

– Mezőgazdasági gépek is közlekednek erre, tehát fontos a gazdasági funkciója – emelte ki a politikus, aki a másik, most átadott projekt kapcsán azt mondta: az Agrárminisztérium több mint 23 millió forintos támogatása a zártkertek genetikai megőrzését és fejlesztését szolgálta. Ebből a forrásból 800 méteren újultak meg útszakaszok, és ezáltal 35, jelenleg is művelt ingatlan közelíthető meg biztonságosan.

A türjei önkormányzat két zártkertet is vásárolt, amelyekben 90 őshonos gyümölcsfát – almát, körtét és szilvát – ültettek el. Ezek telepítésével segíteni szeretnék a tájfajták megismerését és megőrzését, a helyi gazdák szemléletformálását, árulta el Nagy Ferenc.

Az avatáson türjei fiatalok műsorában is gyönyörködhettek a résztvevők

Fotó: Halász Gábor

– Magyarország kormánya hisz a vidék jövőjében, de ehhez olyan településvezetők is kellenek, akiknek van jövőképük, tervezni tudnak, és fontos projekteket álmodnak meg, amelyek valóban a helyben élők életminőségét javítják. Az ilyen elképzeléseket a jövőben is támogatjuk – szögezte le Nagy Bálint.