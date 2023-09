Nemesnépen már tíz éve megszűnt a vegyesbolt, naponta problémát jelentett az alapvető élelmiszerek beszerzése az itt élőknek, hiszen legközelebb Csesztregen van üzlet, hétvégén pedig Lentiben van legközelebb vásárlási lehetőség - magyarázta. - Most ezzel sikerült pótolni ezt a hiányt. A kisbolt és kávézó épületében közösségi tér is található.

Hozzátette, hogy vállalkozóként és polgármesterként is úgy gondolta, szükség lenne boltra a településen. Támogatta volna más hasonló kezdeményezését is, hiszen a faluban vendéglátó- és szállásadóhelyek működnek, vagyis érkeznek turisták is, akik a helyiek mellett igénybe vehetik a kisboltot és a kávézót, ami jó találkozóhely is lehet.

A megnyitón több környékbeli település polgármestere is részt vett, balról Bedő Róbert, Csesztreg, Varga Zsuzsanna, Szentgyörgyvölgy, Egri Éva, Lendvajakabfa polgármestere, Vigh László, Nagy István, Horváth László, Lenti, Kercsmár István Resznek, és Kállai Csaba, Magyarföld vezetője

Fotó: Korosa Titanilla

A megnyitón részt vett Vigh László, a térség országgyűlési képviselője is, és arról beszélt, hogy nagyon fontos, hogy a falvakban is minél több szolgáltatás elérhető legyen. Ezek közt kiemelkedő a bolt, hogy az élelmiszerek helyben is elérhetők legyenek, nem kelljen elutazni távolabbra egy kisebb bevásárláshoz. Hozzátette, hogy az is komoly eredmény a nehezebb gazdasági helyzetben a jelenlegi energiaárak mellett, hogy a településeken a meglévő intézményeket, szolgáltatásokat fenntartsák, működtessék. Arról is beszélt, hogy a Magyar falu program pályázatai többféle segítséget jelentenek a falvaknak, a program a tervek szerint folytatódik, és folytatódhatnak a fejlesztések.

A rendezvényen jelen volt a térség több településének polgármestere, illetve a kivitelező Németh-Fa Kft. képviseletében Németh László tulajdonos, cégvezető.