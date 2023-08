Bedő Róberttel, Csesztreg polgármesterével erről a sikeres kezdeményezésről beszélgettünk nemrég, négy évvel a nyitás után.

- Az előző önkormányzati ciklus elején, 2015 tájékán Czupi Magdolna akkori polgármester, ma alpolgármester ötlete és utánajárása nyomán jutottunk el odáig, hogy a külföldi tulajdonban lévő, korábban téeszirodaként szolgáló épületet az önkormányzat megvásárolta – kezdte az előzményekkel. - Akkor vetődött fel a gondolat, hogy fecskeházat kellene itt kialakítani. Csesztreg önkormányzata nagyon régóta nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a demográfiai csökkenést megállítsuk, megpróbáljuk helyben tartani a fiatalokat, élhetővé tenni a községet. Ehhez van helyben iskola, óvoda, bölcsőde, illetve munkahelyek is a községben, valamint a térségben. A fecskeház kialakításával pedig igyekszünk elősegíteni a fiatalok letelepedését, itt kedvezményesen juthatnak lakáshoz és alapozhatják meg a jövőjüket.

A fecskeház a község központjában 2019-re készült el. Fotó: Korosa Titanilla

A beköltözést persze megelőzte a tervezés, az irodaépület átalakítása, külső és belső felújítása, mindez két pályázatból jött össze. A polgármester azt is elmondta, hogy a külső felújításra elnyert összeget máig nem kapta meg az önkormányzat, ezért hitelből fedezték a költségeket, ám remélhetően idén hozzájutnak a fennmaradó összeghez.

- A fecskeház a község központjában 2019-re elkészült, majd 2020 tavaszra jutottunk el odáig, hogy meghirdettük a 11 lakást, melyekre lehetett pályázni. Ezek mérete különböző, a 24-től az 50-60 négyzetméteres kétszobásokig terjed. Szép számban jelentkeztek érdeklődők, és sikerült is feltölteni a társasházat – tette hozzá.

A pályázónak persze több kritériumnak is meg kell felelnie, egyik, hogy 40 év alattiak jelentkezhetnek be a lakásra, előny, ha csesztregi munkahelye van, de mivel Leader-pályázatból épült, így azok is pályázhatnak, akik lenti, illetve környékbeli munkahellyel, vagy munkahely-ígérvénnyel rendelkeznek és büntetlen előéletűek.

- Aki vállalja a bentlakást - folytatta Bedő Róbert -, annak jövedelemmel kell rendelkeznie. Lakbért ugyan nem kell fizetni, csak a rezsit, ám van kötelező takarékoskodási kötelezettség, kötelezően előírt összegben minden hónapban megtakarítást kell elérni. Ezt ellenőrizzük is. Hivatalosan 5 éven át lehet igénybe venni a fecskeházat, ennyi idő alatt a megtakarításokból keletkezik akkora saját tőke, ami kiegészítve méltó alapja lehet egy új otthon kialakításának.

A polgármester hozzátette, hogy szívesen veszik, ha a fecskeházbók kiköltözők Csesztregen maradnak, de persze senkit sem kötelezhetnek arra, hogy helyben maradjon, hisz nem biztos, hogy mindenki megtalálja itt a számítását elvárásai szerint.

-De itt is vannak munkahelyek, lehetőségek, és azt látjuk az utóbbi négy évben, hogy már három család kiköltözött saját otthonukba, ketten közülük a településen maradtak – emelte ki. - A bentlakás követelménye még, hogy a falu civil, kulturális, sportéletében részt kell, hogy vállaljanak a fecskeházban élő fiatalok, elvárunk 15 óra közösségi szolgálatot is, de azt tapasztaljuk, hogy a közösségi programokat maguk is igénylik. Nagyon jó társaság verbuválódott össze a társasházi lakókból, egy részük tagja a Falubarát Egyesületnek, mások a sportegyesületben tevékenykednek, a többiek pedig más módon segítik a rendezvényeinket. Beilleszkedtek, jól érzik itt magukat. Örömteli, hogy a három párnál is gyermekáldás történt, vagyis születtek már gyermekek a fecskeházban, akik nemsokára a bölcsőde, majd az óvoda, iskola létszámát bővítik – zárta a polgármester.