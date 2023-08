A helyszínen Horváth László, Lenti polgármestere elmondta, hogy a fejlesztés idén márciusban kezdődött el és novemberben be is fejeződik. A munkálatok ideje alatt több mint 5 kilométer hosszban valósul meg a közlekedési infrastruktúra részben felújítása, illetve új szakaszokat is építenek.

-Legutóbb a Fűz utcánál tartottunk tájékoztatót a beruházás menetéről, azóta megkezdődött a Gyár és Lovarda utcák teljes megújítása több mint 1 km hosszban - folytatta a polgármester. - A Gyár utcában a padkázást végzik, a Lovarda utcában pedig aszfaltoznak, ez várhatóan ezen a héten be is fejeződik. Párhuzamos folynak a munkálatok a Petőfi utcában, itt a járdát szélesítik ki 2,25 méterre, ez kétirányú kerékpáros közlekedést tesz lehetővé. A fejlesztés tovább folytatódik az Akácfa és a Bánffy utcákban a kerékpáros nyom felfestésével.

Horváth László jelezte, hogy jelentős a vármegyei önkormányzattal konzorciumban végzett projekt, hiszen meghaladja a 447 millió forintot. A kivitelező a Lenti székhelyű Le-Ko Kft. A két útszakasz megújítása gazdasági és turisztikai szempontból is fontos, hisz több cég központja is található, illetve a kerékpáros összeköttetést is biztosítja Lendvadedes és Rédics felé.

A sajtótájékoztatón dr. Pál Attila, a Zala Vármegyei Közgyűlés elnöke arról beszélt, hogy a TOP pályázatok már befejeződnek, a TOP Plusz pályázatok pedig kezdődnek és láthatók a beruházások, fejlesztési tervek, amelyek megvalósulhatnak az ebben a ciklusban elérhető forrásokból.

-Lenti térségében új kerékpárutak épültek, vagy a régiek megújultak - mondta dr. Pál Attila -, mely a vármegyei koncepció része, megpróbáljuk Zala vármegyét összekötni a szomszédos Szlovéniával és olyan turisztikai attrakciókkal, mint a Balaton, a Fertő-tó, vagy Budapest. A TOP fejlesztések közt Lentiben először a Béke úti kerékpárút készült el, mely fontos volt turisztikai és közlekedésbiztonsági szempontból is. Ezután megvalósult az onnan Lentikápolnáig vezető kerékpárút megújítása, a településrészből tovább haladva Kerkabarabás felújított útján keresztül pedig eljuthatunk Zalabaksára egy alacsony forgalmú szakaszon. Korábban elkészült már a Lenti-Máhomfa kerékpárút is, annak folytatása Kerkateskándig vezet, és már kivitelezés alatt áll onnan Tornyiszentmiklósig tartó szakasz, illetve tervezés alatt van a Tornyiszentmiklós-Letenye kerékpárút.

Részt vett az eseményen Vigh László, a térség országgyűlési képviselője is, aki szólt a kisebb és nagyobb települések által elérhető különböző pályázati lehetőségekről. Továbbá kiemelte, hogy Lenti fontos turisztikai központ, ezért szükséges, hogy a teljes helyi infrastruktúrát megfelelően fejlesszék, illetve a gazdasági társaságok igényeire is odafigyeljenek, akik családok megélhetését biztosítják és iparűzési adót is befizetnek.