A Nagykanizsai Tankerületi Központ fenntartásában Nagykanizsán 10 intézmény működik. A 2023/2024-es tanév szeptemberében várhatóan összesen 371 fő 1. osztályos tanuló ül be életében először az iskolapadba.

Iskolája válogatja, hogy az első osztályosoknak milyen felszereléseket kell beszerezniük a papír-írószer üzletekből. Ezúttal a Kőrösi-iskola igazgatója, Molnár Gábor volt a segítségünkre, aki egy listát küldött, amiknek mindenképp szerepelniük kell a repertoárban. Viszont az ott tanuló gyerekeknek csak egyszer, szeptember első tanítási napján kell elvinniük az összeállított csomagot. Elmondta: az egész napos tanításban hisznek, vagyis délelőtt és délután is tanulnak a diákok, így nincs házi feladat. Esetleg hétvégére visznek haza néhány munkafüzetet a szorgalmi feladatok elvégzésére.

Az intézmény iskolatáskától, a tolltartón át egészen a radírig sok tételt szerepeltetett a felsorolásban, melyek árairól egy Ady utcai papír-írószer üzlet megbízott vezetője, Kovácsné Boncz Éva adott felvilágosítást. A legolcsóbb számítások szerint 45 ezer forintba került a "kőrösis" felszerelés, de szerinte, ha minőségi és jóval tartósabb iskolaszereket választ a szülő, akkor az összeg elérheti a 60 ezer forintot is.

- Érhetően kezdésnél kell a legtöbb felszerelést beszerezni, amivel persze a szülők is tisztában vannak, de olykor így is meglepődnek néhány termék árán - mesélte Kovácsné Boncz Éva. - Például a füzetekből van 195 forintos, de 1200 forintos verzió, bár utóbbi jobb minőségű, vastagabb lapokból áll és a bekötésével sem kell foglalkozni. Nagy a szakadék a ceruza faragók esetében is, hiszen a nagyon egyszerű, manuális 95 forintba kerül, viszont ugyancsak kézi erővel hajtottat közel kétezer forintért is lehet találni. Ahogy az ollóból is van 600 forintos, de 2100 forintos, dizájnelemekkel gazdagított verzió is. A vízfesték 1000 forint, de amelyik intézményben akvarellt kérnek, ott ennek az árnak a dupláját kell kifizetni.

Két héttel a becsengetés előtt sorok állnak a papír-írószer üzletekben, ahol olykor bizony mélyen a zsebükbe kell nyúlniuk a szülőknek

Fotó: Szakony Attila

A megbízott üzletvezető kiemelte: a drágulás leginkább a füzeteknél tapasztalható, a papír ára "elszállt". Ettől függetlenül próbálnak a lehető legtöbbet segíteni a szülőknek, ráadásul akciókat is hirdetnek erre az időszakra. Ma már nem jó a nagyobb testvér "levetett" táskája, főleg ergonomikusan kialakított, gerincvédelemmel ellátott párnázott hátizsákot választanak, ami megkönnyíti a tanszerek cipelését.

A szülők is érzik, hogy az árak emelkedtek, de a gyerekeknek akkor is el kell kezdeniük az iskolát. Az Ady utcai papír-írószer üzletben vásárolt Lukácsné Koller Olívia, akinek három gyermeke közül Bianka az kezdi az első osztályt a Zrínyi-iskolában.

- Nyilván a legkisebbnek kell most a legtöbb tanszer, bár az idősebb testvérei is megbíztak néhány füzet beszerzésével - mondta. - A lista alapján próbáltam mindent megvenni, a blokk végösszeg meglepett, viszont a minőségi termékek várhatóan tovább tartanak.

Nagykanizsa palini városrészének Inkey-iskolájában szintén az első osztályt kezdi meg a Zábó-család három gyermeke közül Zábó Szofia Zina. Édesapja, István elmondta: nekiláttak beszerezni a tanszereket, az már gyorsan kiderült, hogy magasabban alakulnak az árak. Főleg az iskolatáska drága, de a tornazsákba való cipőt is már tízezer forint felett lehet találni.